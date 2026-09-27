Kịp thời bàn giao cháu bé bị lạc về cho gia đình

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân xã An Hưng phát hiện một cháu bé bị lạc nên đưa cháu đến trụ sở Ban CHQS xã An Hưng để bàn giao, nhờ đơn vị hỗ trợ.

Ngay sau đó, Ban CHQS xã An Hưng đã phối hợp các đơn vị xác minh thông tin về cháu bé.

Qua xác minh của Ban CHQS xã An Hưng xác định, cháu bé là L.H.Đ., học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Đốc Tín, xã An Hưng.

Cháu Đ. là con đẻ của chị Bùi Thị K. (sinh 1994; quê quán tỉnh Hoà Bình cũ; tạm trú tại xã An Hưng, Hải Phòng).

Sau đó, Ban CHQS xã An Hưng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã, Ban Giám hiệu Trường TH Nguyễn Đốc Tín thông tin trực tiếp đến gia đình cháu bé.

Thượng tá Ngô Văn Thành - Chính trị viên phó Ban CHQS xã An Hưng tổ chức bàn giao cháu bé bị lạc cho gia đình.

Trưa nay (27/9), Ban CHQS xã An Hưng đã thực hiện thủ tục bàn giao cháu L.H.Đ cho mẹ đẻ là chị Bùi Thị K.

Thời điểm bàn giao, tiếp nhận, cháu Đ. có tinh thần tỉnh táo, sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu chấn thương.

Gia đình cũng đã nhận lại đầy đủ tư trang cá nhân của cháu đi kèm gồm 04 quyển vở học sinh lớp 1 và 01 quyển sách giáo khoa.