Kịp chặn giao dịch 167 triệu đồng trước khi tiền vào tay kẻ lừa đảo

Một cuộc gọi điện thoại có thể mở đầu cho một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với ông Nguyễn Trọng Thanh (SN 1967, trú tại khu Trại Mới, phường Bình Khê, Quảng Ninh), nguy cơ mất 167 triệu đồng chỉ được ngăn lại khi cán bộ công an kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình ông chuẩn bị chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ.

Sự việc được phát hiện trong quá trình Công an phường Bình Khê trực tiếp xuống địa bàn gặp gỡ, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại an toàn và phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng.

Đại diện Công an phường Bình Khê nhận thư cảm ơn của người dân sau khi kịp thời tuyên truyền, ngăn chặn nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng.

Qua tiếp xúc, nắm tình hình, cán bộ công an nhận thấy ông Thanh có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo qua điện thoại dụ dỗ chuyển số tiền 167 triệu đồng. Nhận định nguy cơ người dân có thể bị chiếm đoạt tài sản, lực lượng công an đã kịp thời giải thích, phân tích những dấu hiệu bất thường, hướng dẫn ông Thanh kiểm tra lại thông tin và dừng giao dịch.

Sau khi được tuyên truyền, hỗ trợ, ông Thanh nhận thức được nguy cơ, không tiếp tục thực hiện việc chuyển tiền theo hướng dẫn của các đối tượng. Nhờ đó, số tiền 167 triệu đồng được bảo toàn.

Điểm đáng chú ý trong vụ việc là nguy cơ mất tài sản được phát hiện ngay từ khâu tiếp xúc, tuyên truyền tại địa bàn, trước khi giao dịch chuyển tiền được thực hiện. Thay vì chờ người dân trình báo sau khi đã bị chiếm đoạt tài sản, cán bộ công an đã chủ động nắm tình hình, nhận diện dấu hiệu bất thường và can thiệp kịp thời.

Thực tế, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại thường lợi dụng sự thiếu thông tin, tâm lý lo lắng hoặc sự tin tưởng của người nghe để dẫn dắt họ làm theo yêu cầu của đối tượng. Khi đã bị cuốn vào cuộc trao đổi, người dân có thể vội vàng thực hiện các giao dịch tài chính mà chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin.

Vì vậy, khi nhận được cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các thao tác liên quan đến tài khoản ngân hàng, người dân cần bình tĩnh kiểm tra, xác minh độc lập. Không chuyển tiền theo hướng dẫn của người gọi khi chưa xác định rõ danh tính, mục đích; không cung cấp mật khẩu, mã xác thực giao dịch cho bất kỳ ai. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ ngân hàng và cơ quan công an để được hỗ trợ.

Sau sự việc, ông Nguyễn Trọng Thanh đã viết thư cảm ơn Công an phường Bình Khê, ghi nhận sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ lừa đảo.

Từ một trường hợp cụ thể, vụ việc cho thấy ý nghĩa của công tác tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở trong phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng. Chỉ một lần kiểm tra, xác minh trước khi chuyển tiền cũng có thể giúp người dân tránh nguy cơ mất một khoản tài sản lớn.