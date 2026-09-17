Kiosk thông minh đưa dịch vụ công đến gần người dân

Là công dân sinh sống trên địa bàn, ngay khi mô hình "Kiosk thông minh hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư" được triển khai tại nhà văn hóa tổ dân phố 24, bà Trần Thị Lục đã đến làm thủ tục trích lục giấy khai sinh. Dù trước đây chưa quen thực hiện thủ tục trên môi trường số, nhưng với sự hướng dẫn của cán bộ tổ dân phố, bà đã nhanh chóng hoàn thiện và gửi hồ sơ trực tuyến thành công.

Mô hình "Kiosk thông minh hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư" được UBND phường Thành Sen triển khai thí điểm tại các tổ dân phố 24 và 29, bắt đầu từ 12/9.

“Những thủ tục trên mạng tôi chưa biết cách làm nên phải nhờ người khác hỗ trợ. Nay có Kiosk ngay tại nhà văn hóa, được hướng dẫn một lần là tôi có thể tự thao tác. Tôi thấy khá đơn giản, thuận tiện và không phải đi xa” - bà Lục chia sẻ.

Bà Lục đến Kiosk dịch vụ công của tổ dân phố để làm thủ tục hành chính trực tuyến.

Cũng như bà Lục, từ khi Kiosk dịch vụ công đi vào hoạt động, nhiều người dân trong tổ dân phố 24 đã đến nhà văn hóa để thực hiện các thủ tục hành chính. Với những người lớn tuổi, chưa thành thạo công nghệ, cán bộ tổ dân phố và Tổ chuyển đổi số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, từ tra cứu, kê khai thông tin đến nộp hồ sơ trực tuyến. Qua đó, người dân không chỉ giải quyết thủ tục thuận tiện hơn mà còn từng bước hình thành kỹ năng sử dụng dịch vụ công trên môi trường số.

Anh Trần Hậu Quân - Tổ trưởng Tổ dân phố 24, phường Thành Sen cho biết: “Thời gian đầu, chúng tôi tập trung hướng dẫn kỹ cho người dân, nhất là người lớn tuổi, từ cách tra cứu đến kê khai và nộp hồ sơ. Khi đã quen thao tác, bà con có thể chủ động thực hiện. Qua đó, chúng tôi cũng hướng tới việc để người dân tự sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhiều hơn”.

Anh Trần Hậu Quân - Tổ trưởng Tổ dân phố 24 hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Tại tổ dân phố 29, từ khi Kiosk dịch vụ công được đưa vào hoạt động, nhà văn hóa trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người dân có nhu cầu tìm hiểu, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Là giáo viên mầm non, công việc của chị Lê Thị Phượng thường kéo dài từ sáng đến chiều nên việc sắp xếp thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính còn khó khăn. Nay Kiosk dịch vụ công được đặt ngay tại nhà văn hóa tổ dân phố, chị Phượng tranh thủ cuối giờ làm để thực hiện các thủ tục.

“Ban đầu, tôi nghĩ thực hiện thủ tục trực tuyến sẽ khá phức tạp, nhưng khi thao tác mới thấy rất đơn giản, các bước rõ ràng, dễ thực hiện. Tôi nghĩ mô hình này sẽ giúp người dân chủ động hơn khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính” - chị Lê Thị Phượng chia sẻ.

Tranh thủ thời gian cuối buổi chiều, chị Lê Thị Phượng (tổ dân phố 29) đến nhà văn hoá tổ dân phố thực hiện thủ tục hành chính.

Điều đáng ghi nhận là Kiosk dịch vụ công không chỉ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính mà còn trở thành điểm để người dân tìm hiểu, tiếp cận các tiện ích số. Từ đây, cán bộ tổ dân phố và tổ chuyển đổi số cộng đồng có thêm điều kiện hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng thiết yếu trên điện thoại thông minh. Qua mỗi lần được hướng dẫn, kỹ năng số của người dân từng bước được nâng lên, đồng thời tăng sự tương tác, gắn kết giữa cấp ủy, tổ dân phố với người dân.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, tổ dân phố 29 cho biết: “Có Kiosk tại nhà văn hóa, chúng tôi có điều kiện tìm hiểu thêm nhiều tiện ích số chứ không chỉ đến làm thủ tục hành chính. Những gì chưa biết thì được cán bộ hướng dẫn trực tiếp, nên việc sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng cũng thuận lợi”.

Ông Nguyễn Đăng Khoa (ngoài cùng bên trái) trao đổi các vấn đề về chuyển đổi số.

“Thông qua mô hình, người dân đến nhà văn hoá nhiều hơn. Vì vậy, cán bộ tổ dân phố có thêm điều kiện gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những kiến nghị, đề xuất của người dân. Đây là cơ sở để cấp ủy, ban cán sự tổ dân phố có sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm” - anh Trần Hoàng Anh, Tổ trưởng Tổ dân phố 29, phường Thành Sen chia sẻ.

Anh Trần Hoàng Anh, Tổ trưởng Tổ dân phố 29 hướng dẫn người dân cài đặt các tiện ích số trên điện thoại thông minh.

Kiosk dịch vụ công được UBND phường Thành Sen thí điểm tại tổ dân phố 24 và 29. Đây cũng là địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh triển khai mô hình này, với mục tiêu đưa dịch vụ công và các tiện ích số đến gần người dân hơn, từng bước đổi mới cách thức phục vụ ngay từ cơ sở.

Người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục thông qua Kiosk dịch vụ công.

Thông qua Kiosk, người dân có thể tra cứu thủ tục, nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ giải quyết và đánh giá mức độ hài lòng sau giao dịch. Hệ thống còn khai thác dữ liệu từ căn cước công dân để hỗ trợ tự động điền thông tin, giảm thao tác kê khai. Việc đặt Kiosk ngay tại khu dân cư vì thế không đơn thuần là thêm một điểm thực hiện thủ tục hành chính, mà còn mở rộng cách thức tiếp cận dịch vụ công, giúp người dân từng bước chủ động hơn khi thực hiện các thủ tục trên môi trường số.

Ông Nguyễn Thanh Hải (áo trắng)- Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen trao đổi về giải pháp để phát huy hiệu quả Kiosk dịch vụ công tại khu dân cư.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen cho biết: “Mục tiêu của mô hình là đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, để người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục ngay tại khu dân cư. Qua quá trình thí điểm, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá mức độ sử dụng, những khó khăn phát sinh để hoàn thiện mô hình, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân và thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến”.

Video: Kiosk thông minh đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân

Kiosk dịch vụ công là hệ thống công cộng tự động, được thiết kế để cung cấp các dịch vụ hành chính cho người dân một cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả. Hệ thống bao gồm thiết bị Kiosk hỗ trợ (hệ thống máy tính, máy scan, đầu đọc thông tin thẻ căn cước) và phần mềm kết nối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh. Các tính năng chính của Kiosk dịch vụ công là: tra cứu thông tin dịch vụ công; đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến; thanh toán trực tuyến; xác thực sinh trắc học; in biên lai, giấy tờ ngay tại chỗ (giúp người dân nhận giấy tờ cần thiết một cách nhanh chóng); tích hợp AI Chatbot hỗ trợ để hướng dẫn người dân thao tác với dịch vụ và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, thích hợp cho cả du khách nước ngoài khi cần thực hiện thủ tục hành chính.