Kính vỡ cứa gần đứt lìa bàn tay chàng trai 24 tuổi

Ê-kíp phẫu thuật cấp cứu bảo tồn bàn tay cho nam bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ngày 16-10, theo tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bệnh nhân Đ.V.H. (24 tuổi, quê ở Lào Cai) được đưa đến bệnh viện vào lúc rạng sáng ngày 14-10-2026 trong tình trạng chấn thương nặng vùng cổ tay trái do tai nạn lao động. Vết thương sâu gây tổn thương nghiêm trọng các cấu trúc giải phẫu quan trọng, đe dọa trực tiếp khả năng sống còn của bàn tay.

Các bác sĩ xác định, người bệnh bị đứt toàn bộ hệ thống gân gấp cổ tay và các ngón tay, đứt động mạch trụ, thần kinh trụ và thần kinh giữa. Bàn tay gần như đứt rời, mất cảm giác và khả năng vận động; mạch trụ không bắt được. Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ thiếu máu nuôi dưỡng, hoại tử và mất chức năng bàn tay.

Đây là tổn thương phức tạp, đòi hỏi phải xử trí khẩn trương, chính xác nhằm vừa tái lập tuần hoàn máu vừa phục hồi các cấu trúc gân và thần kinh, tạo điều kiện cho bàn tay hồi phục về lâu dài.

Đáng chú ý, khi nhập viện, người bệnh không có người thân đi cùng và chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, trước tình trạng cấp cứu khẩn cấp, ưu tiên hàng đầu của bệnh viện vẫn là tính mạng, sức khỏe và cơ hội bảo tồn chi thể cho người bệnh.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chỉ đạo kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, huy động các ê-kíp chuyên môn phối hợp khẩn trương triển khai phẫu thuật.

Với những chấn thương mạch máu, thần kinh và gân nghiêm trọng ở vùng cổ tay, thời gian xử trí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc tái lập dòng máu đến bàn tay cần được thực hiện sớm, đồng thời các tổn thương gân và thần kinh phải được phục hồi để tạo nền tảng cho quá trình hồi phục chức năng sau này.

Các bác sĩ đã nhanh chóng đánh giá tổn thương, xây dựng phương án phẫu thuật và phối hợp giữa các chuyên khoa. Mục tiêu không chỉ là cứu bàn tay khỏi nguy cơ hoại tử mà còn hướng đến khả năng vận động, cảm giác và sinh hoạt của người bệnh sau điều trị.

Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành vi phẫu nối động mạch trụ bằng chỉ chuyên dụng cỡ 7/0, đồng thời khâu phục hồi hệ thống gân gấp và các dây thần kinh bị đứt.

Đây là những thao tác đòi hỏi độ chính xác cao bởi các mạch máu, gân và dây thần kinh ở vùng cổ tay có kích thước nhỏ, nằm gần nhau và đảm nhiệm những chức năng thiết yếu của bàn tay. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ê-kíp góp phần bảo đảm quá trình xử trí được triển khai khẩn trương, đúng mục tiêu chuyên môn.

Sau khoảng 2 giờ, tuần hoàn bàn tay được tái lập, mạch quay và mạch trụ bắt rõ, các ngón tay hồng ấm. Chỉ số SpO₂ đo tại đầu ngón tay đạt 99% cho thấy những tín hiệu tích cực bước đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi phục chức năng bàn tay.

Từ những trường hợp chấn thương nghiêm trọng do máy móc, vật sắc nhọn hoặc kính vỡ, các bác sĩ khuyến cáo, người lao động cần tuân thủ nghiêm quy định an toàn lao động, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ và tuyệt đối không chủ quan khi thao tác với máy móc có nguy cơ gây tai nạn. Mệt mỏi, thiếu tập trung, vận hành thiết bị không đúng quy trình hoặc sử dụng máy móc không bảo đảm an toàn đều có thể dẫn đến những tổn thương nặng nề ở bàn tay, ngón tay và chi thể.

Khi xảy ra tai nạn gây chảy máu nhiều cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115, sử dụng gạc hoặc vải sạch ép trực tiếp lên vết thương để cầm máu nếu không có dị vật cắm sâu tại chỗ. Trường hợp máu chảy nhiều hoặc không kiểm soát được cần ưu tiên cầm máu khẩn cấp và làm theo hướng dẫn của nhân viên cấp cứu. Không tự ý thăm dò, móc dị vật hoặc trì hoãn việc chuyển người bị nạn đến cơ sở y tế.

Đặc biệt, nếu bàn tay, ngón tay hoặc một phần chi thể bị đứt rời cần bảo quản phần chi thể đúng cách bọc bằng gạc sạch hơi ẩm bằng nước muối sinh lý nếu có, cho vào túi nilon sạch buộc kín, sau đó đặt túi vào một vật chứa có nước đá lạnh. Không để phần chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá, không ngâm trực tiếp trong nước và không tự ý làm sạch bằng hóa chất. Người bị nạn cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng phẫu thuật nối chi trong thời gian sớm nhất.