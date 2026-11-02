Kính viễn vọng nặng 1,5 tấn của NASA sắp rơi xuống Trái đất, nơi nào có thể bị ảnh hưởng?

Swift được phóng lên quỹ đạo vào tháng 11/2004, với nhiệm vụ nghiên cứu các vụ nổ tia gamma, một trong những hiện tượng giải phóng năng lượng mạnh nhất vũ trụ cùng nhiều hiện tượng thiên văn khác.

Sau hơn 20 năm hoạt động, quỹ đạo của kính viễn vọng ngày càng hạ thấp. Ngày 20/10, NASA thông báo Swift chỉ còn cách bề mặt Trái đất khoảng 275 km và không thể duy trì độ cao trước lực cản của khí quyển.

Hình minh họa Đài quan sát Neil Gehrels Swift của NASA. Ảnh: NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

Nỗ lực sử dụng tàu robot để đưa Swift lên quỹ đạo cao hơn đã thất bại. NASA sau đó quyết định kết thúc hoạt động của kính viễn vọng, chuẩn bị cho quá trình rơi trở lại khí quyển không kiểm soát.

Theo chuyên gia hàng không vũ trụ Dean Sladen, quỹ đạo của Swift nằm trong phạm vi khoảng 21 độ vĩ Bắc đến 21 độ vĩ Nam. Điều này có nghĩa các mảnh vỡ có thể rơi xuống những khu vực thuộc châu Phi, Nam Á, Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, phần lớn khu vực nằm trong phạm vi này là đại dương, nên khả năng các mảnh vỡ rơi xuống biển được đánh giá cao hơn.

Khi Swift lao xuống độ cao khoảng 120 km, ma sát với khí quyển sẽ khiến nó nóng lên dữ dội. Các tấm pin mặt trời và ăng-ten có thể bị xé rời trước khi thân chính vỡ thành nhiều mảnh ở độ cao khoảng 78 km.

Phần lớn vật liệu như nhôm, dây dẫn và thiết bị điện tử sẽ bị nung nóng, tan chảy hoặc bốc hơi. Chỉ một số bộ phận chịu nhiệt tốt, chẳng hạn như các bánh đà, thấu kính và gương của kính viễn vọng, có khả năng tồn tại sau quá trình này.

Các chuyên gia nhận định nguy cơ mảnh vỡ Swift gây thương tích cho người trên mặt đất là rất thấp. Phần lớn kính viễn vọng sẽ bị phá hủy trong khí quyển, còn những mảnh nhỏ sót lại nhiều khả năng rơi xuống đại dương.

Tuy nhiên, sự kiện này cũng làm dấy lên lo ngại về lượng rác vũ trụ ngày càng gia tăng.

Theo chuyên gia tại công ty theo dõi vật thể không gian LeoLabs, số lượng vật thể quay trở lại khí quyển mỗi năm hiện cao gấp khoảng 10 lần so với 5 năm trước.

Các chuyên gia cho rằng, việc thiết kế vệ tinh có khả năng tự cháy hết trong khí quyển hoặc được điều khiển rơi xuống những vùng biển xa khu dân cư sẽ ngày càng quan trọng, khi số lượng vệ tinh được phóng lên không gian tiếp tục tăng nhanh.