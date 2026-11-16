Kính thông minh đầu tiên của Apple đang dần hoàn thiện

Nhà báo Mark Gurman của hãng tin Bloomberg cho biết mẫu kính thông minh đầu tiên của Apple, vốn sẽ thiếu các tính năng thực tế tăng cường, dự kiến được công bố tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) tiếp theo do công ty này tổ chức vào tháng 6/2027.

Chìa khóa thành công của mẫu kính thông minh nói trên sẽ là trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Siri được cải tiến mới, bổ sung khả năng điều khiển chi tiết hơn đối với các ứng dụng. Bằng cách bổ sung những tính năng ngay bây giờ và cho phép các nhà phát triển bổ sung hỗ trợ trên điện thoại thông minh iPhone trước tiên, Apple hy vọng kính thông minh của doanh nghiệp này sẽ có thể nhanh chóng được ra mắt.

Kính thông minh của Apple, được đặt tên là N50, đang chạy một phiên bản rút gọn của hệ điều hành visionOS và một bộ xử lý mới dựa trên các chip cũ hơn sử dụng cho đồng hồ thông minh của "Táo khuyết". Sản phẩm này cũng có một bộ sạc giống như công nghệ sạc MagSafe mà nhà báo Gurman mô tả là "phẳng, hình chữ nhật" và "kích thước xấp xỉ một viên kẹo Tic Tac", có thể sử dụng ngay cả khi người dùng vẫn đang đeo kính thông minh.

Bên cạnh việc chú trọng vào kiểu dáng, quyền riêng tư và chất lượng âm thanh, Apple cũng hy vọng rằng kết nối Wi-Fi sẽ mang lại cho người dùng một mức độ linh hoạt nhất định, mặc dù vẫn phải dựa vào điện thoại thông minh iPhone để thực hiện nhiều tác vụ.

Kính thông minh của Apple có kết nối Wi-Fi, cho phép một số chức năng bên ngoài ứng dụng của bên thứ ba tiếp tục hoạt động khi điện thoại thông minh iPhone không ở gần. Về lý thuyết, người dùng có thể tiếp tục nghe âm thanh qua kết nối Wi-Fi sau khi rời xa điện thoại, mặc dù kính sẽ không hoạt động như một thiết bị hoàn toàn độc lập. Apple cũng nhấn mạnh chất lượng âm thanh, được đánh giá là hàng đầu trên thị trường kính thông minh thế giới, với khả năng hỗ trợ cuộc gọi điện thoại, phát nhạc và đàm thoại qua ứng dụng FaceTime.

Trước đó, năm 2023, Apple ra mắt chiếc kính thực tế hỗn hợp Vision Pro, tạo nên một phân khúc sản phẩm hoàn toàn mới với nhiều kỳ vọng về sự thành công. Tuy nhiên, mức giá lên đến 3.499 USD cùng thiết kế có phần thô kệch và nặng của Vision Pro đã khiến sản phẩm không được người dùng đón nhận nồng nhiệt.