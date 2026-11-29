Phòng thay đồ, bể bơi, khách sạn, bệnh viện và sân chơi trẻ em là những địa điểm được luật sư Karlijn Han nhắc đến tại Tòa án Amsterdam ngày 26/11, khi cảnh báo nguy cơ quay lén bằng kính thông minh của Meta. Theo bà, thiết bị có thể ghi hình người khác trong những không gian nhạy cảm mà họ không hề hay biết.

Bà Han đại diện tổ chức Offlimits, một trong ba tổ chức Hà Lan yêu cầu tòa ngăn Meta và đối tác EssilorLuxottica tiếp tục bán kính AI. Các bên khởi kiện cho rằng thiết kế kín đáo của sản phẩm khiến người xung quanh khó nhận biết khi nào camera đang hoạt động, từ đó tạo điều kiện cho hành vi xâm phạm quyền riêng tư.

“Những hành vi xâm phạm quyền riêng tư ngày càng nghiêm trọng hơn”, Reuters dẫn lời bà Han cảnh báo tại phiên tòa.

Vụ kiện diễn ra giữa lúc Meta đang mở rộng kinh doanh kính thông minh, với hơn 7 triệu sản phẩm được bán trong năm 2025. Tuy nhiên, những lo ngại về quyền riêng tư đang đặt ra thách thức mới cho tham vọng đưa AI vào đời sống hàng ngày của hãng.

Chiếc kính khiến người xung quanh bất an

Ray-Ban Meta có camera nhỏ tích hợp trên gọng kính, cho phép người đeo chụp ảnh hoặc quay video bằng giọng nói mà không cần lấy điện thoại ra. Thiết bị còn được trang bị microphone, loa và trợ lý AI, có thể trả lời câu hỏi về những vật thể trước mắt hoặc hỗ trợ dịch ngôn ngữ.

Sự tiện lợi này cũng khiến những người xung quanh khó biết mình đang bị ghi hình. Camera không đòi hỏi người đeo phải giơ máy lên như khi sử dụng điện thoại, trong khi kiểu dáng gần giống kính mắt thông thường khiến thiết bị khó bị nhận ra.

Cận cảnh camera gắn trên chiếc kính của Meta. Ảnh: Reuters.

Những lo ngại ấy đã dẫn đến các biện pháp hạn chế trong thực tế. Sau vụ một người đàn ông bị phát hiện quay phim phụ nữ gần khu vực nhà vệ sinh tại một lễ hội ở Hà Lan hồi tháng 8, một số địa điểm biểu diễn âm nhạc tại nước này đã cấm sử dụng kính thông minh. Vụ việc cho thấy nguy cơ quay lén không chỉ dừng ở những tình huống giả định được nêu tại phiên tòa.

Meta cho biết đèn báo màu trắng trên gọng kính sẽ sáng khi camera hoạt động và thiết bị có cơ chế ngăn ghi hình nếu đèn bị che khuất. Tuy nhiên, các tổ chức khởi kiện cho rằng tín hiệu này khó nhận biết, đặc biệt đối với những người không biết chiếc kính có tích hợp camera.

Ngày 19/11, Cơ quan Bảo vệ dữ liệu Hà Lan công bố kết quả thử nghiệm 6 mẫu kính AI trên thị trường. Đèn báo của gần như tất cả thiết bị được kiểm tra đều khó nhìn thấy và dễ bị che khuất, trong khi phần lớn vẫn tiếp tục ghi hình sau khi đèn bị che. Những phát hiện này không đồng nghĩa tất cả mẫu Ray-Ban Meta đều mắc các lỗi trên.

“Kính ghi hình bạn mà bạn không hay biết đã đủ đáng lo ngại”, Phó chủ tịch Cơ quan Bảo vệ dữ liệu Hà Lan Monique Verdier cảnh báo.

Canh bạc AI đối mặt rào cản mới

Meta và EssilorLuxottica đã bán hơn 7 triệu chiếc kính thông minh trong năm 2025, chiếm khoảng 80% thị trường toàn cầu. Thành công của sản phẩm đến từ việc kết hợp thiết kế thời trang của Ray-Ban với công nghệ AI, giúp người dùng tiếp cận trợ lý số mà không phải liên tục nhìn vào điện thoại.

Meta đã bán hơn 7 triệu chiếc kính thông minh trong năm 2025. Ảnh: Reuters.

Nhưng những phản ứng về quyền riêng tư đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Tháng 10, chuỗi kính mắt Hans Anders ngừng bán Ray-Ban Meta tại Hà Lan và Bỉ. Đến ngày 24/11, Liên đoàn Người tiêu dùng Đức cũng tiến hành hành động pháp lý nhằm vào Meta và Ray-Ban.

Tại Anh, một số rạp chiếu phim và quán rượu đã hạn chế sử dụng kính có camera. Hệ thống tòa án ở Anh, xứ Wales và bang New York (Mỹ) cũng cấm loại thiết bị này nhằm bảo vệ thông tin nhạy cảm. Australia đang xem xét hạn chế kính có camera tại cơ quan nhà nước, trong khi Na Uy tính tới những quy định nghiêm ngặt hơn ở nơi công cộng.

Nếu tòa án Amsterdam ra lệnh ngừng bán, Meta sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp tại Hà Lan. Tuy nhiên, nguy cơ lớn hơn nằm ở khả năng các thị trường khác áp dụng biện pháp tương tự, buộc hãng phải thay đổi thiết kế, cách xử lý dữ liệu và hoạt động phân phối. Phía Meta đã cảnh báo tại tòa rằng lệnh cấm có thể gây tổn hại đến vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Những lo ngại về quyền riêng tư không chỉ đặt ra thách thức cho Meta mà còn ảnh hưởng đến cuộc đua phát triển thiết bị AI của các hãng công nghệ. Samsung, doanh nghiệp đang chuẩn bị gia nhập thị trường kính thông minh, cho rằng các thiết bị thế hệ mới phải mang lại trải nghiệm tự nhiên, hữu ích nhưng vẫn đủ đáng tin cậy để người dùng sử dụng hàng ngày.

Những lo ngại về quyền riêng tư cũng đặt ra thách thức cho các ông lớn công nghệ. Ảnh: Reuters.

Sam Altman, CEO OpenAI, cũng nhìn nhận niềm tin là điều kiện quan trọng để các thiết bị AI có thể phổ biến rộng rãi. “Nếu một thiết bị liên tục lắng nghe và quan sát toàn bộ cuộc sống của bạn, phần lớn mọi người sẽ không muốn những dữ liệu đó được xử lý trên máy chủ đám mây”, ông nói với Reuters.

Theo Altman, giải pháp lâu dài là để AI xử lý thông tin ngay trên thiết bị, thay vì liên tục gửi dữ liệu ra bên ngoài, dù công nghệ này có thể cần thêm vài năm để hoàn thiện.

Tại châu Âu, các cơ quan quản lý đang thúc đẩy những biện pháp bảo vệ người không sử dụng thiết bị. Hội đồng Bảo vệ dữ liệu châu Âu (EDPB) nhấn mạnh trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc giúp người xung quanh nhận biết khi họ bị ghi hình, thông qua đèn báo rõ ràng hơn hoặc các tín hiệu cảnh báo khác. Những yêu cầu này có thể buộc Meta và các đối thủ điều chỉnh thiết kế sản phẩm nếu muốn tiếp tục mở rộng tại thị trường châu Âu.

“Ngay cả ở nơi công cộng, những người xung quanh cũng cần biết rõ họ đang bị quay phim hoặc chụp ảnh”, EDPB nhấn mạnh.

Tòa án Amsterdam dự kiến đưa ra phán quyết chậm nhất ngày 24/12 tới. Trong khi chờ kết quả, Meta vẫn phải giải quyết một vấn đề lớn hơn vụ kiện tại Hà Lan. Chiếc kính càng thuận tiện cho người đeo, hãng càng phải tìm cách bảo đảm quyền riêng tư của những người xuất hiện trước camera.