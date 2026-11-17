Theo nhà phân tích nổi tiếng - Mark Gurman, mẫu kính thông minh của Apple sẽ ​được giới thiệu vào tháng 6 và ra mắt vào cuối năm sau. Tuy nhiên, sản phẩm này sẽ có một hạn chế rất lớn: đó là sự phụ thuộc vào iPhone. Nói cách khác, chúng sẽ không thể hoạt động nếu người dùng không tham gia vào hệ sinh thái của hãng.

Kính thông minh của Apple cần có iPhone để hoạt động

Các mẫu kính thông minh đang được Apple phát triển có bộ nhớ và khả năng xử lý hạn chế. Do đó, cũng giống như mẫu kính thông minh vừa được Samsung ra mắt, thiết bị của Apple sẽ cần kết nối với một chiếc điện thoại thông minh để vận hành.

iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, khác với sản phẩm của Samsung, kính thông minh của Apple chỉ giới hạn trong hệ sinh thái iPhone. Theo Gurman, thiết bị này sẽ yêu cầu một chiếc iPhone "đời mới" và hoàn toàn không hỗ trợ các thiết bị Android.

Chiếc kính sẽ chạy trên một phiên bản rút gọn của hệ điều hành visionOS (vốn được dùng cho Apple Vision Pro) và sở hữu phần cứng hạn chế. Apple thiết kế chiếc kính để hoạt động phối hợp với iPhone thông qua khung phần mềm "App Intents" của Siri AI – một công nghệ đang được Apple khuyến khích các nhà phát triển ứng dụng tích hợp.

Kính thông minh mới của Samsung cần được ghép nối với điện thoại thông minh Android không phải Galaxy.

"App Intents" cho phép Siri AI tương tác với các ứng dụng từ bên thứ ba để thực hiện những tác vụ phức tạp. Sự tích hợp này với các ứng dụng iOS đóng vai trò then chốt để kính thông minh của Apple có thể vận hành.

Tóm lại, nếu người dùng chưa nằm trong hệ sinh thái Apple và cũng không có ý định tham gia trong tương lai gần, mẫu kính thông minh sắp tới của hãng sẽ hoàn toàn vô dụng.

Chiếc kính này có thể dùng để làm gì?

Theo Gurman, dù không có màn hình hiển thị, thiết bị vẫn có khả năng đảm nhận rất nhiều công việc. Cặp kính thông minh có thể nhận diện các địa danh và tìm đường trong thành phố thông qua chỉ dẫn từng bước, đồng thời vẫn có thể thưởng thức âm nhạc.

Người dùng cũng có thể đặt câu hỏi cho Siri, yêu cầu trợ lý ảo này dịch các biển báo, thực đơn bằng ngôn ngữ nước ngoài hay thậm chí là dịch các cuộc hội thoại. Chiếc kính này còn có khả năng hiển thị thông báo từ iPhone, gửi và phản hồi tin nhắn cũng như thực hiện các cuộc gọi điện thoại.

Ngoài ra, người dùng còn có thể thiết lập lời nhắc, quản lý lịch trình, điều khiển âm nhạc và các thiết bị trong hệ thống nhà thông minh. Tất cả những tính năng này kết nối rất nhịp nhàng với Apple HomeView – một giải pháp vừa được Apple ra mắt gần đây. Tất nhiên, mọi trải nghiệm này đều phụ thuộc vào việc Siri có hoạt động hiệu quả hay không.

Apple cũng hướng tới việc cho phép người dùng yêu cầu Siri thực hiện các tác vụ mà trợ lý ảo này sắp có khả năng xử lý trên iPhone. Chẳng hạn như đặt xe qua Uber, đặt bàn tại nhà hàng, mua sắm trên Amazon hay mua vé xem phim.

Cuối cùng, cặp kính thông minh tích hợp AI hiện đại sẽ có tính năng tư vấn trang phục nên mặc, hoặc gợi ý món ăn dựa trên những nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh của chủ nhân.

Một số thao tác có thể không cần đến iPhone

Nhờ được trang bị kết nối Wi-Fi, về lý thuyết, người dùng sử dụng kính thông minh vẫn có thể tiếp tục nghe âm thanh qua Wi-Fi ngay cả khi di chuyển ra xa chiếc iPhone đã ghép nối.

Ảnh minh họa.

Nếu Apple thực sự cho phép người dùng thao tác kính thông minh độc lập với iPhone, giới chuyên gia cũng không kỳ vọng chúng sẽ mang lại trải nghiệm quá đột phá. Nhìn chung, chiếc kính này có phạm vi ứng dụng khá hạn chế do sự phụ thuộc quá lớn vào iPhone.

Thực tế, dòng kính thông minh mới của Samsung cũng cần kết nối với điện thoại, giống như nhiều sản phẩm từ các đối thủ cạnh tranh khác. Tuy nhiên, ít nhất thì Samsung vẫn cho phép kính của hãng hoạt động với cả điện thoại Pixel lẫn iPhone. Đây là một phân khúc mới nổi đối với các nhà sản xuất lớn như Samsung và Apple, vì vậy các chuyên gia hy vọng rằng theo thời gian, "Nhà Táo" sẽ cởi mở hơn và các mẫu kính của mình, đồng thời tích hợp cho sản phẩm nhiều tính năng ưu việt hơn.