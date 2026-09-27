Kính thiên văn thông minh giúp người thành phố nhìn sâu vào vũ trụ

Kính thiên văn thông minh. (Nguồn: ABC Australia).

ABC Australia ngày 26/9 ghi nhận các nhà thiên văn nghiệp dư tại Brisbane vẫn có thể tạo ra những bức ảnh ấn tượng dù thành phố có mức ô nhiễm ánh sáng cao.

Sudath Wijeratne bắt đầu thú chơi này khoảng năm năm trước với một kính thiên văn đơn giản và máy ảnh dùng để chụp Mặt Trăng. Hiện ông đã xây một đài quan sát nhỏ trên mái nhà và có khả năng chụp những bức ảnh đạt giải.

Một trong những thay đổi lớn của thiên văn nghiệp dư là kính thiên văn thông minh (smart telescope). Loại thiết bị này kết hợp kính, camera, hệ thống theo dõi và phần mềm.

Người dùng chọn mục tiêu trên điện thoại, ví dụ một tinh vân hoặc cụm sao. Kính tự định vị, theo dõi chuyển động của bầu trời và chụp liên tục hàng loạt ảnh ngắn.

Phần mềm sau đó xử lý các ảnh để tăng tín hiệu và loại bỏ nhiễu. Nhờ vậy, vật thể rất mờ có thể hiện ra dù bầu trời xung quanh không hoàn toàn tối.

Các hành tinh, Mặt Trăng, những ngôi sao sáng và một số trận mưa sao băng vẫn có thể quan sát bằng thiết bị rất đơn giản ngay trong thành phố.

Các chuyên gia khuyên người mới không cần mua thiết bị hàng nghìn USD. Nhiều câu lạc bộ thiên văn tổ chức buổi quan sát cộng đồng miễn phí và có thể cho người tham gia thử nhiều loại kính.

Công nghệ mới đang làm thay đổi hình ảnh truyền thống của thiên văn nghiệp dư – từ thú chơi dành cho người có nhiều thiết bị chuyên dụng thành hoạt động dễ tiếp cận hơn với gia đình và học sinh.