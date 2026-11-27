Mở rộng không gian đô thị

Phường Tân Hưng ngày nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập phường Hải Tân, phường Tân Hưng, xã Ngọc Sơn và một phần phường Trần Phú (cũ). Phường có quy mô dân số, diện tích lớn, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thành phố Hải Dương trước đây.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động của hệ thống chính trị; lãnh đạo UBND phường triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội…

Theo báo cáo của Đảng ủy phường Tân Hưng, sau sắp xếp, hệ thống chính trị của phường từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định.

Một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, phát triển khu dân cư đang được triển khai trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, mở rộng không gian đô thị, tăng khả năng kết nối và khai thác các nguồn lực đất đai.

Bên cạnh đó, hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh tiếp tục được duy trì; các loại hình dịch vụ ngày càng đa dạng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp vào ngân sách địa phương.

Các dự án, công trình trên địa bàn phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng đang được tiếp tục triển khai. Ảnh: Phùng Nguyện.

Đặc biệt, thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện để địa phương khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phân công trách nhiệm cụ thể

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Hưng xác định thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, trọng tâm là thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, thu hút đầu tư, cải cách hành chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu thành phố giao.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị rà soát nhiệm vụ được giao, xác định rõ tiến độ, phân công trách nhiệm cụ thể theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả...

Năm 2026, kế hoạch vốn đầu tư công phường Tân Hưng được giao 44.360 triệu đồng. Đến ngày 15/11/2026, giá trị giải ngân đạt 37.911 triệu đồng, bằng 85,5% kế hoạch; phấn đấu đến hết tháng 11/2026 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Diện mạo đô thị phường Tân Hưng hiện nay. Ảnh: Phùng Nguyện.

Cũng trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án có khối lượng và kế hoạch vốn lớn.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường tăng cường quản lý thu ngân sách, khai thác các nguồn thu, chống thất thu, rà soát tiến độ thực hiện dự toán; đồng thời điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Kết quả thực hiện đến ngày 15/11/2026, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1.011.503/665.920 triệu đồng, bằng 151,9% dự toán; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 862.957/377.635 triệu đồng, bằng 228,52% dự toán.

Thu ngân sách địa phương đạt 352.383/265.877 triệu đồng, bằng 132,54% kế hoạch giao (trong đó thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 69.274 triệu đồng).

Chi ngân sách địa phương đạt 214.628/265.877 triệu đồng, bằng 80,72% kế hoạch giao (trong đó chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 69.274 triệu đồng).

Bên cạnh phát triển đô thị, phường Tân Hưng còn quan tâm phát triển lĩnh vực nông nghiệp. Trên địa bàn phường có nhiều vùng canh tác rau màu, hoa cây cảnh ngày càng phát triển. Ảnh: Phùng Nguyện.

Đối với nguồn thu từ tiền sử dụng đất, thu ngân sách thành phố đạt 385.947/52.200 triệu đồng, bằng 739,36% dự toán; thu ngân sách địa phương đạt 13.030/14.760 triệu đồng, bằng 88,28% dự toán.

Tuy nhiên, nguồn thu tiền sử dụng đất phần ngân sách địa phương chưa hoàn thành kế hoạch do các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn dự kiến triển khai vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2026.

Thường xuyên rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng

Về công tác giải phóng mặt bằng, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Hưng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường, Hội đồng giải phóng mặt bằng và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên rà soát tiến độ, chủ động phối hợp với chủ đầu tư, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...

Trên địa bàn phường có 4 dự án trọng điểm hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; trong đó có các dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương; Xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường Vành đai I, đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường 390C; Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng.

Riêng Dự án Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng, trên địa bàn phường vẫn còn 168,8 m² liên quan đến 7 hộ dân tại đường Trần Nhật Duật cần tiếp tục hoàn thiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Đối với 3 dự án trọng điểm đang thực hiện giải phóng mặt bằng, Dự án Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng có tỷ lệ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đạt 99,19%, thời hạn hoàn thành ngày 31/12/2026.

Dự án Cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất Mộc Nam Linh có diện tích thu hồi khoảng 4.000 m², liên quan đến 21 hộ sử dụng đất nông nghiệp và một ngôi mộ; thời hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng ngày 30/11/2026.

Dự án Cơ sở sản xuất bê tông tươi, cấu kiện bê tông đúc sẵn và gia công kết cấu thép với diện tích thu hồi 36.288,5 m², liên quan đến 61 hộ với 97 thửa đất, gồm 89 thửa đất nông nghiệp và 8 thửa đất công do UBND phường quản lý; thời hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2026…

Hạ tầng giao thông trên địa bàn phường được quan tâm đầu tư. Ảnh: Phùng Nguyện.

Về nhà ở, phát triển đô thị và hạ tầng, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường phối hợp triển khai các dự án phát triển khu dân cư, đô thị và hạ tầng trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo rà soát nhu cầu đầu tư, cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thoát nước và công trình công cộng; tổng hợp, đề xuất danh mục dự án đầu tư công năm 2027 và giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn vốn.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng Nguyễn Trường Thắng cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng đã yêu cầu UBND phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ”.

Các loại hình dịch vụ trên địa bàn phường Tân Hưng ngày càng đa dạng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp vào ngân sách địa phương. Ảnh: Phùng Nguyện.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước. Chỉ đạo UBND phường tập trung hoàn thiện các thủ tục liên quan, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng chỉ đạo UBND phường rà soát, hoàn thiện danh mục dự án đầu tư công năm 2027 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh đó, quan tâm biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích, cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả trong tổ chức thực hiện…