Kinh tế - xã hội phường Hoàn Kiếm đạt nhiều kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường chủ trì hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoàn Kiếm thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; Báo cáo Đề án thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường Hoàn Kiếm đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ trên cả 4 trục, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, không gián đoạn.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều điểm sáng: Hoàn thành sắp xếp 72 chi bộ tổ dân phố thành 28 chi bộ và tổ chức đảng tại các trường học nhanh chóng, ổn định; phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu (114%). Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,24%; quốc phòng - an ninh được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước lũy kế 9 tháng đạt 7.605 tỷ đồng; giải ngân đầu tư công ước đạt 834,776/977,273 tỷ đồng, bằng 85,4% kế hoạch.

Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Trúc Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Trong 9 tháng đầu năm, Điểm phục vụ hành chính công phường tiếp nhận và giải quyết 12.170 hồ sơ, giải quyết đúng hạn và trước hạn 11.997 hồ sơ; tiếp nhận, xử lý và trả lời 782 phản ánh qua ứng dụng iHanoi đúng thời hạn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Trúc Anh đề nghị các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2026.

Với đề án thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường, Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Trúc Anh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng cần triển khai thực hiện ngay. Đối với phường Hoàn Kiếm, các nhóm nhiệm vụ về hạ tầng, đô thị, môi trường, tài chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân có khối lượng công việc lớn, thường xuyên phát sinh thêm nhiệm vụ thực tế theo đặc điểm của địa bàn đô thị trung tâm.

Sau khi thực hiện đề án, UBND phường sẽ có 5 phòng chuyên môn. Đồng chí lưu ý mỗi cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các phòng mới của UBND phường phải nắm chắc nguyên tắc “6 rõ”, chủ động nâng cao nhận thức, tư duy thực hiện nhiệm vụ, nghiên cứu kỹ các quy định ngành dọc để tham mưu lãnh đạo UBND phường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phục vụ nhân dân trên địa bàn phường tốt hơn.