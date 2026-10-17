Kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu

Tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Báo cáo Quốc hội về một số nội dung chủ yếu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, năm 2026, các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt triển khai, tạo chuyển biến rõ nét, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện; dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trong đó, tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; các động lực tăng trưởng được phát huy, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình phát triển. Tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; GDP quý III tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác được điều hành chủ động, linh hoạt. CPI bình quân 9 tháng chỉ tăng ở mức 4,52%.

Thu ngân sách Nhà nước cả năm ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14%, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 360 nghìn tỷ đồng. Đến hết năm 2026, nợ công khoảng 33-34% GDP; nợ Chính phủ khoảng 32-33% GDP; nợ nước ngoài quốc gia khoảng 28-29% GDP; bội chi ngân sách khoảng 4,1% GDP, trong giới hạn an toàn, tỷ giá ổn định, thanh khoản hệ thống tín dụng được cải thiện. Ngân hàng Nhà nước thông qua các biện pháp điều hành đã chỉ đạo hệ thống các tổ chức tín dụng thống nhất giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực; kiến tạo thể chế phát triển, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, từng bước vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng, khai thác không gian phát triển mới. Quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài, giải phóng nguồn lực cho phát triển; đến hết tháng 9-2026, có 4.688 dự án đã được xử lý và có phương án xử lý (với tổng diện tích gần 196 nghìn ha, tổng mức đầu tư hơn 3,2 triệu tỷ đồng).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện. "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả. Nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được thúc đẩy mạnh mẽ; thu nhập người lao động tăng.

Quang cảnh phiên họp tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TRỌNG HẢI

Phấn đấu miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029

Theo Thủ tướng, đổi mới giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được tích cực triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo triển khai mạnh mẽ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo các cấp gắn với bảo đảm chất lượng dạy và học; từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ; rà soát, hoàn thiện nội dung sách giáo khoa.

Chất lượng các cấp học từng bước được nâng lên; triển khai chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực ưu tiên; sử dụng thống nhất 1 bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung và phấn đấu miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029; quyết liệt xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng 108 trường phổ thông nội trú liên cấp; tiếp tục miễn, giảm học phí.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân bước đầu chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; năm 2026 có khoảng 97% người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, 88,2% người dân được lập sổ sức khỏe điện tử. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2026 ước đạt 95,5%.

Quốc phòng, an ninh được củng cố, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, báo cáo của Chính phủ chỉ rõ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tiếp tục chịu áp lực lớn; thị trường tiền tệ, tỷ giá chịu nhiều sức ép từ bên ngoài. Do nhu cầu vốn đầu tư lớn và sức ép lạm phát, nên mặt bằng lãi suất huy động và cho vay còn cao. Huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế. Tiếp cận đất đai, tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn. Cơ cấu xuất, nhập khẩu chưa bền vững. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ cho tăng năng suất, năng lực quản trị, đổi mới mô hình phát triển cần phải được tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa...

Những tháng cuối năm 2026, Chính phủ phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Tạo lập nền tảng cho mô hình phát triển mới của đất nước, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; tạo môi trường thuận lợi, phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế.

Cùng với đó, phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Trong 45 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có: Tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD; năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1-1,5%.