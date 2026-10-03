Kinh tế Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ: GDP quý III bứt phá lên gần 10%

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, bức tranh kinh tế Việt Nam trong quý III/2026 tiếp tục duy trì đà khởi sắc mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 9,95% so với cùng kỳ năm trước.

Con số này vượt xa mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II, qua đó kéo mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế trong 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%.

Sự bứt phá của kinh tế vĩ mô còn được phản ánh rõ nét qua bức tranh phát triển tại các tỉnh, thành phố trên cả nước

Kết quả này là minh chứng cho thấy nền kinh tế đang bám sát và dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.

Trước đó, nhiều tổ chức quốc tế từng đưa ra các dự báo thận trọng hơn như ADB (7,8%), IMF (7,5%) hay UOB (8,5%). Thậm chí, mức thực tế 9 tháng hiện tại cũng đã tiệm cận và vượt qua nhiều kịch bản dự báo trước đó của các định chế tài chính lớn.

Đóng góp lớn nhất vào thành quả tăng trưởng của 9 tháng đầu năm tiếp tục gọi tên hai khu vực chủ lực là công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Cụ thể, khu vực công nghiệp - xây dựng ghi nhận giá trị tăng thêm tăng 11,21% so với cùng kỳ.

Riêng ngành công nghiệp bật tăng khoảng 11,02%, được hỗ trợ trực tiếp bởi việc mở rộng năng lực sản xuất, loạt dự án quy mô lớn đi vào vận hành, đơn hàng xuất khẩu phục hồi tích cực và tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh.

Song song với đó, khu vực dịch vụ tăng trưởng 8,69%, duy trì động lực từ các hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và nhu cầu tiêu dùng nội địa giữ ở mức cao.

Ngoài ra, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng tăng trưởng ổn định ở mức 4,02%, đảm bảo vững chắc nguồn cung lương thực, thực phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Sự bứt phá của kinh tế vĩ mô còn được phản ánh rõ nét qua bức tranh phát triển tại các tỉnh, thành phố trên cả nước khi ghi nhận 12 địa phương có mức tăng trưởng GRDP đạt từ 10% trở lên trong 9 tháng đầu năm.

Trong đó, Quảng Ninh tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với mức tăng 12,54%, bám sát phía sau là Hà Tĩnh với 12,36%, Hải Phòng đạt 12,08%, Bắc Ninh ghi nhận 11,81% và Ninh Bình đạt 11,31%.

Các địa phương dẫn đầu đều là những cái tên sở hữu nền tảng công nghiệp vững chắc, quy mô sản xuất chế biến, chế tạo lớn cùng hiệu quả thu hút đầu tư, xuất khẩu khởi sắc.

Ở chiều ngược lại, một số ít địa phương có mức tăng trưởng thấp hơn như Sơn La (5,59%), Vĩnh Long (7,32%), Cà Mau (7,37%) hay Đồng Tháp (7,44%) lại chịu ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của sản xuất điện và tốc độ tăng trưởng của khu vực nông nghiệp, lĩnh vực vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế nội vùng.

Với đà tăng trưởng cao và ổn định qua từng quý, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước dư địa và sự chuẩn bị vững chắc để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trong năm 2026.