Kinh tế Việt Nam tăng tốc, GDP quý III đạt mức tăng 9,95%

GDP quý III tăng gần 10%

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Tính chung 9 tháng năm 2026, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Trước đó, nhiều tổ chức quốc tế đã đưa ra các dự báo khác nhau về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay. ADB dự báo GDP tăng 7,8%, dựa trên động lực từ tiêu dùng trong nước và dòng vốn FDI. UOB dự báo mức tăng 8,5%, trong khi IMF ước tính 7,5%.

Standard Chartered đưa ra dự báo cao hơn, ở mức 9,5% cho năm 2026 và 11% cho năm tiếp theo. Các mức dự báo này đều thấp hơn mức tăng trưởng 9 tháng được Cục Thống kê công bố.

Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ dẫn dắt tăng trưởng

Trong 9 tháng, khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tiếp tục đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế. Giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,21% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực dịch vụ tăng 8,69%, trong khi khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%.

Riêng ngành công nghiệp, giá trị tăng thêm trong 9 tháng tăng khoảng 11,02%. Theo Cục Thống kê, kết quả này được hỗ trợ bởi việc mở rộng các động lực sản xuất, một số dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi và tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh. Trong khu vực dịch vụ, các hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và dịch vụ phục vụ đời sống tiếp tục tăng trưởng. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch trong nước duy trì ở mức cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng ghi nhận kết quả tích cực. Năng suất và sản lượng lúa, cây ăn quả, chăn nuôi và thủy sản tăng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu.

12 địa phương tăng trưởng từ 10%

Trong 9 tháng đầu năm, có 12 tỉnh, thành phố ghi nhận mức tăng GRDP từ 10% trở lên. Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,54%, tiếp theo là Hà Tĩnh 12,36%, Hải Phòng 12,08%, Bắc Ninh 11,81% và Ninh Bình 11,31%.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có mức tăng thấp hơn như Sơn La 5,59%, Vĩnh Long 7,32%, Cà Mau 7,37% và Đồng Tháp 7,44%.

Theo số liệu được cung cấp, sản xuất điện sụt giảm cùng với tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp, lĩnh vực chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong cơ cấu kinh tế là những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tại một số địa phương này.

Các địa phương có nền tảng công nghiệp và quy mô sản xuất chế biến, chế tạo lớn ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn. Hoạt động đầu tư, xuất khẩu và dịch vụ tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng tại nhiều địa phương.