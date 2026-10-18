Kinh tế Việt Nam 2027 tập trung cải cách thể chế và bứt phá tăng trưởng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: chinhphu.vn

Một dấu mốc quan trọng vừa được định hình khi các cơ quan lập pháp và hành pháp đặt lên bàn nghị sự tầm nhìn bứt phá quy mô lớn cho giai đoạn sắp tới. Trình bày Báo cáo kinh tế - xã hội tại kỳ họp diễn ra vào 17/10/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh định hướng đưa mức tăng trưởng kinh tế năm 2027 đạt từ 10% trở lên.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế năm 2026 ghi nhận nhiều điểm sáng với tốc độ tăng trưởng chín tháng đạt 9,01% và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD. Những con số này phản ánh sức chống chịu và đà hồi phục mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp cùng khu vực đầu tư nước ngoài.

Sự bứt phá của các chỉ số vĩ mô không chỉ nằm trên các bản báo cáo mà đang trực tiếp mở rộng không gian kinh doanh và cơ hội việc làm cho hàng triệu người lao động. Khi dòng vốn đầu tư nước ngoài và giải ngân đầu tư công được khơi thông, áp lực việc làm tại các đô thị lớn được giải tỏa và thu nhập thực tế của người dân có thêm dư địa cải thiện. Tuy nhiên, áp lực lạm phát và chi phí vốn vẫn đòi hỏi các doanh nghiệp phải thích ứng linh hoạt để giữ vững biên lợi nhuận.

Trong năm 2026, nền kinh tế ước tính đạt và vượt 14 trên tổng số 15 chỉ tiêu chủ yếu nhờ sự điều hành linh hoạt của chính sách tài khóa và tiền tệ. Thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 3,06 nghìn tỷ đồng, trong khi nợ công được duy trì ở mức an toàn khoảng 33 đến 34 phần trăm GDP. Dù vậy, thị trường vẫn đối mặt với những nút thắt như chi phí vốn cao và năng lực tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế.

Bước sang năm 2027, trọng tâm chiến lược được chuyển dịch sang việc tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế và huy động hiệu quả mọi nguồn lực phát triển. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội từ 10% trở lên, đưa thu nhập bình quân đầu người lên 6.100 USD và kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5 phần trăm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các bộ ngành sẽ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý và giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Bên cạnh cải cách thể chế, việc đổi mới mô hình tăng trưởng gắn liền với phát triển hệ sinh thái công nghiệp nền tảng và hỗ trợ khu vực tư nhân đóng vai trò quyết định. Các dự án hạ tầng giao thông chiến lược như hệ thống đường sắt quốc gia và các sân bay lớn sẽ được đẩy nhanh tiến độ để kết nối vùng kinh tế trọng điểm. Đồng thời, nguồn vốn đầu tư nước ngoài sẽ được sàng lọc kỹ lưỡng để gắn kết chặt chẽ với việc chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nội địa.

Thách thức lớn nhất trong chặng đường sắp tới không nằm ở khâu hoạch định chính sách mà ở năng lực thực thi và kỷ luật hành chính tại các cấp. Chính phủ yêu cầu thay thế ngay những cán bộ đùn đẩy hoặc né tránh trách nhiệm nhằm đảm bảo dòng chảy công việc không bị đình trệ. Sự đồng lòng từ khâu lập pháp đến thực thi thực tế sẽ là thước đo quyết định liệu nền kinh tế có thể chạm tới ngưỡng tăng trưởng hai con số đầy tham vọng hay không.