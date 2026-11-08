Kinh tế vĩ mô phục hồi tích cực, lộ diện 4 nhóm ngành hưởng lợi cuối năm 2026

Điểm sáng vĩ mô 10 tháng và triển vọng tăng trưởng cuối năm 2026

Báo cáo của Chứng khoán Agribank đánh giá bức tranh kinh tế 10 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với các động lực chính đến từ sản xuất công nghiệp, giải ngân đầu tư công, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hoạt động xuất nhập khẩu, tiêu dùng nội địa và du lịch. Trong đó, lĩnh vực sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng khá, mảng chế biến chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt toàn ngành. Hoạt động đầu tư công và nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cũng liên tục mở rộng, hỗ trợ trực tiếp cho nhu cầu xây dựng cũng như năng lực sản xuất của toàn nền kinh tế.

Hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, cán cân thương mại đã quay trở lại trạng thái xuất siêu trong hai tháng gần đây. Các lĩnh vực tiêu dùng và du lịch cũng đóng góp tích cực vào bức tranh tăng trưởng chung. Dù vậy, nhóm phân tích lưu ý sức phục hồi hiện nay vẫn chưa đồng đều giữa các khu vực doanh nghiệp, áp lực giá cả và tình trạng nhập siêu lũy kế từ các tháng trước vẫn là những yếu tố vĩ mô cần được theo dõi sát sao.

Dự báo về chu kỳ hai tháng cuối năm 2026, công ty chứng khoán này kỳ vọng tiến độ giải ngân đầu tư công, sự gia tăng của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhu cầu tiêu dùng theo mùa vụ sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số. Tuy nhiên, áp lực lạm phát có thể hạn chế dư địa nới lỏng từ chính sách tiền tệ, hiệu quả thúc đẩy kinh tế từ đầu tư vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ triển khai thực tế của các dự án.

Bốn nhóm ngành hưởng lợi và nhận diện các rủi ro thách thức

Dựa trên nền tảng vĩ mô 10 tháng đầu năm, Chứng khoán Agribank nhận định số liệu kinh tế sẽ tạo động lực lớn cho kết quả kinh doanh quý cuối năm của các doanh nghiệp niêm yết, phân bổ tập trung vào 4 nhóm ngành chính. Nhóm đầu tiên được đánh giá khả quan là sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và logistics. Chỉ số sản xuất công nghiệp đang duy trì mức tăng hai chữ số, đi kèm kim ngạch thương mại liên tục lập kỷ lục. Các doanh nghiệp xuất khẩu quy mô lớn, doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng điện tử và máy móc thiết bị, cùng nhóm cảng biển, vận tải biển và kho vận được dự báo hưởng lợi trực tiếp từ sản lượng hàng hóa thông qua cảng và nhu cầu nhập khẩu tư liệu sản xuất gia tăng.

Nhóm thứ hai là bất động sản khu công nghiệp và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phụ trợ. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tích cực ở cả khía cạnh đăng ký mới và giải ngân thực tế, tập trung phần lớn vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Dòng vốn này củng cố triển vọng trung hạn cho các nhà phát triển bất động sản khu công nghiệp, doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, xây lắp nhà xưởng, phát triển năng lượng điện và các đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ cho khối ngoại.

Nhóm thứ ba gọi tên các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng và vật liệu xây dựng. Đầu tư công tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng trong các tháng cuối năm do khối lượng vốn chờ giải ngân vẫn còn rất lớn. Việc đẩy mạnh thi công tại các dự án hạ tầng trọng điểm sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa trực tiếp tới nhóm xây lắp hạ tầng và các nhà cung cấp vật liệu xây dựng như đá, thép, xi măng, nhựa đường. Chuyên gia phân tích ưu tiên các doanh nghiệp sở hữu khối lượng công việc tồn đọng lớn, năng lực tài chính lành mạnh và có bề dày kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô quốc gia.

Nhóm thứ tư là tiêu dùng và dịch vụ. Sức mua bán lẻ sau khi loại trừ yếu tố biến động giá vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt, lượng khách du lịch quốc tế và nội địa tiếp tục phục hồi. Các yếu tố này trở thành cơ sở hỗ trợ triển vọng cho nhóm bán lẻ, hàng tiêu dùng, hàng không, khách sạn lưu trú và dịch vụ giải trí. Với tình hình chi phí đầu vào có xu hướng tăng, báo cáo phân tích khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên các doanh nghiệp có khả năng bảo vệ biên lợi nhuận và duy trì vị thế dẫn đầu về thị phần.

Bên cạnh các cơ hội đầu tư, báo cáo cũng chỉ ra một số rủi ro tác động đến thị trường thời gian tới. Áp lực lạm phát là biến số cần theo dõi khi giá năng lượng, nguyên vật liệu và dịch vụ tiềm ẩn nhiều biến động. Nếu mặt bằng giá duy trì ở mức cao, sức mua và biên lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng, qua đó thu hẹp dư địa điều hành chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng. Cùng với đó, các yếu tố quốc tế bao gồm căng thẳng địa chính trị, xu hướng duy trì lãi suất cao tại các nền kinh tế lớn, cạnh tranh thương mại và yêu cầu khắt khe về chuyển đổi xanh có thể tác động tiêu cực đến đơn hàng xuất khẩu, chi phí logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu.