Số liệu của Cục Thống kê Australia cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,7% lên 4,9% trong tháng 10. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2021.

Số người có việc làm giảm 43.500 trong tháng, trái ngược dự báo việc làm sẽ tăng và tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định. Kết quả này cho thấy thị trường lao động suy yếu mạnh hơn dự kiến

Tỷ lệ thất nghiệp tại Australia tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Ảnh: The Guardian

Thị trường tài chính nhanh chóng loại trừ khả năng Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) tăng lãi suất lần thứ sáu. Theo National Australia Bank, nhà đầu tư đang định giá khả năng RBA hạ lãi suất vào tháng 9 năm sau.

Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ mức 4% hồi đầu năm lên mức cao nhất trong 5 năm, tiến gần ngưỡng trước đại dịch COVID-19. Số người có việc làm cũng giảm trong 3 trên 4 tháng gần nhất.

David Bassanese, nhà kinh tế trưởng tại Betashares, cho rằng biến động theo mùa có thể khiến dữ liệu phản ánh thị trường việc làm yếu hơn thực tế. Tuy nhiên, ông cảnh báo tình hình sẽ đáng lo nếu mức giảm việc làm được xác nhận.

“Nếu mức giảm việc làm này là thực, đây có thể là dạng suy yếu cho thấy chúng ta đã chứng kiến đợt tăng lãi suất cuối cùng”, ông Bassanese nói.

“Hai tháng liên tiếp ghi nhận việc làm giảm mạnh có thể cho thấy nền kinh tế đã đặt một chân vào suy thoái”, ông nhận định.

Số liệu mới củng cố cảnh báo của 3 thành viên Hội đồng RBA từng phản đối đợt tăng lãi suất vào ngày diễn ra Melbourne Cup. Họ cảnh báo kinh tế có thể suy giảm mạnh hơn đáng kể khi các hộ gia đình chật vật ứng phó chi phí vay tăng cao.

Việc làm toàn thời gian giảm 2.900 trong tháng 10, theo số liệu của Cục Thống kê Australia. Việc làm bán thời gian giảm mạnh hơn, với 40.600 người mất việc.

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng từ 11,1% lên 11,3%. Diễn biến này xuất hiện giữa những lo ngại về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với các vị trí cấp đầu vào và làn sóng sa thải trong ngành bán lẻ.

Sean Crick, người đứng đầu bộ phận thống kê lao động tại Cục Thống kê Australia, cho biết đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Từ tháng 5/2022, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên trung bình là 9,2%.

Sunny Nguyen, người phụ trách kinh tế Australia tại Moody’s Analytics, nhận định thị trường lao động nước này đã chuyển hướng rõ rệt. Theo ông, số liệu mới gần như khép lại khả năng RBA tăng lãi suất trước Giáng sinh.

Ông Nguyen cho rằng dữ liệu được công bố khi Hội đồng RBA vẫn chia rẽ về mức độ thắt chặt chính sách. Đầu tháng này, RBA nâng dự báo tỷ lệ thất nghiệp lên trên 5% vào cuối năm 2028, nhưng thị trường lao động đã tiến gần mức đó sớm hai năm.

Taylor Nugent, nhà kinh tế cấp cao tại National Australia Bank, cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng nhanh. Thất nghiệp gia tăng sẽ làm suy yếu chi tiêu, từ đó buộc các doanh nghiệp tiếp tục thắt chặt ngân sách.

National Australia Bank từng dự báo tỷ lệ thất nghiệp đạt đỉnh khoảng 5,5% vào cuối năm sau. Tuy nhiên, ông Nugent cho rằng số liệu mới cho thấy quá trình suy yếu đang diễn ra nhanh hơn dự kiến.