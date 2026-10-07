Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Dự hội thảo có Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó giám đốc Học viện Chính trị. Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Đại tá, TS Phùng Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Khoa, Phụ trách Khoa Kinh tế chính trị học Mác - Lênin; Đại tá, TS Đỗ Văn Trịnh, Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế chính trị học Mác - Lênin.

Tham dự hội thảo còn có các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài học viện; cán bộ, giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh ngành Kinh tế chính trị.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá, TS Phùng Mạnh Cường nhấn mạnh, các đại biểu cần tập trung làm rõ bước đột phá trong tư duy lý luận của Đảng theo Nghị quyết số 68-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng... đánh giá thực trạng đóng góp và thảo luận các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế tư nhân.

Tham luận tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã làm rõ những vấn đề lý luận về kinh tế tư nhân và quan điểm của Đảng về “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”; phân tích thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới; những vấn đề đặt ra hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp để kinh tế tư nhân thực sự xứng đáng với vai trò động lực quan trọng nhất; trong đó nhấn mạnh việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết thành cơ chế, chính sách khả thi, đồng bộ; giải quyết mối quan hệ giữa các chủ thể: Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động và xã hội là yếu tố rất quan trọng để kinh tế tư nhân thực sự bứt tốc.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các học viên ngành kinh tế chính trị được nêu vấn đề, thảo luận và định hướng giải quyết các vấn đề về kinh tế chính trị xung quanh chủ đề hội thảo, qua đó giúp học viên, nghiên cứu sinh rèn luyện, phát triển kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng chuẩn đầu ra theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo như kỹ năng phân tích, lập luận, xem xét, đánh giá, đề xuất giải pháp...

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thông qua hội thảo, cán bộ, giảng viên, học viên rút ra những vấn đề thiết thực vận dụng quan điểm của Đảng về kinh tế tư nhân vào giảng dạy và học tập môn Kinh tế chính trị ở Học viện Chính trị; đồng thời, đổi mới nội dung, phương pháp trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học kinh tế chính trị trong bối cảnh mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.