Kinh tế tư nhân - động lực tăng trưởng quan trọng

Khu vực doanh nghiệp tư nhân đã thực sự trở thành trụ cột của nền kinh tế. Ảnh: Quang Vinh

Khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng hơn 940 nghìn doanh nghiệp (DN) và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần xoá đói, giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội.

TS Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV đánh giá, khu vực DN tư nhân đã hình thành nhiều thương hiệu mạnh, có quy mô lớn, vươn tầm quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực mới, quan trọng của nền kinh tế. Đã có những DN, tập đoàn lớn nổi lên trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng như viễn thông, tài chính - ngân hàng, ô - tô, vật liệu xây dựng, bất động sản, thực phẩm, bán lẻ… góp phần khẳng định vị thế và uy tín, thương hiệu của DN Việt Nam Nam trên thị trường quốc tế. Trong đó phải kể đến những Dn như Vinamilk, Vingroup, Hòa Phát, Trường Hải, TH... Nhiều DN tư nhân đã đạt được các giải thưởng, danh hiệu cao quý trong nước và quốc tế...

Nghị quyết số 68/NQ-TW chỉ rõ, phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài; cần được cụ thể hóa trong các chiến lược, chính sách phát triển của đất nước; nhằm phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, kích hoạt, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Giới chuyên gia nhận định, khu vực kinh tế này đã thực sự trở thành trụ cột không thể thiếu, giúp thay đổi bộ mặt đô thị, hiện đại hóa nhiều ngành công nghiệp, tạo nên những thay đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, như: tham gia tích cực vào những dự án đột phá về hạ tầng (đường cao tốc, hầm đường bộ lớn, sân bay quốc tế). Ở ngành bán lẻ, đã được thay thế bởi các siêu thị, chợ, cửa hàng, trung tâm thương mại...

Để thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới, nhiều ý kiến nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) với các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); cần đầu tư hình thành và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có tính chuyên môn hóa sâu, thích ứng với mô hình kinh tế tuần hoàn để tạo không gian liên kết kinh tế cho các DNNVV tham gia liên kết cả theo chiều dọc và chiều ngang.

Các hiệp hội, ngành hàng cần được củng cố, với sự tham gia sâu hơn của các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp “đại bàng” trong dẫn dắt công nghệ, lan tỏa phát triển, qua đó kiến tạo được môi trường liên kết giữa các DNNVV trong cùng ngành, lĩnh vực, gia tăng liên kết giữa DNNVV với các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn để mở rộng mạng sản xuất và nâng tầm chuỗi cung ứng. Đồng thời, các Hiệp hội ngành nghề cũng cần phát huy tư cách pháp nhân trong mở rộng đối tác quốc tế, bảo lãnh tín dụng cho gói vay của các DNNVV, tổ chức các hội nghị đối tác, thị trường, công nghệ, tập huấn nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp.

Đối với khu vực doanh nghiệp tư nhân, cũng cần chủ động xây dựng chiến lược đầu tư, kinh doanh đảm bảo tính dài hạn, cần chủ động liên kết và hội nhập dựa trên ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó, chú trọng kết nối với các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn để tham gia được vào mạng sản xuất và chuỗi cung ứng.

Cùng với đó, nghiên cứu, lựa chọn thị trường ngách để đầu tư công nghệ, xác lập vị thế trong một số công đoạn của chuỗi cung ứng và mạng sản xuất, từ đó từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.