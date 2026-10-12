Kinh tế tư nhân - Bài 3: Sẵn sàng nguồn lực, tạo bứt phá để cán đích mục tiêu

Bằng những chiến lược đầu tư dài hạn, đẩy mạnh số hóa, mở rộng quy mô sản xuất và cam kết duy trì tốc độ tăng trưởng cao, các tập đoàn hàng đầu như THACO, Hòa Phát, Đèo Cả... đang tạo dư địa bứt phá, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước. Phóng viên TTXVN ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp về vấn đề này.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO. Ảnh: TTXVN

* Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (THACO) Trần Bá Dương:

Từ góc độ doanh nghiệp, khu vực tư nhân cần tập trung nâng cao năng lực sản xuất, quản trị và sức cạnh tranh, thay vì chỉ hướng đến tăng trưởng ngắn hạn. Với THACO, năm 2026 là năm thứ tư thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2023-2027, cũng là giai đoạn tăng tốc sau thời kỳ tái cấu trúc toàn diện. THACO đang hướng đến mô hình tập đoàn công nghiệp đa ngành quy mô lớn, trên nền tảng công nghiệp và số hóa, với các lĩnh vực có tính bổ trợ và tích hợp gồm ô tô, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đầu tư xây dựng, thương mại - dịch vụ và logistics.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt doanh thu hợp nhất khoảng 180.000 tỷ đồng vào năm 2027, đồng thời mở rộng quy mô nhân sự lên hơn 100.000 người.

Để thực hiện mục tiêu phát triển, tôi cho rằng doanh nghiệp phải đổi mới mô hình quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số. THACO đặt lộ trình hoàn thiện hệ thống ERP cho các đơn vị sản xuất kinh doanh cơ sở và từng bước số hóa toàn diện quản trị vào cuối năm 2027 đồng thời chú trọng yêu cầu phát triển đội ngũ nhân sự có tính kỷ luật, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo, có khả năng thích ứng với môi trường số, đa nghề, đa nhiệm và nâng cao năng lực ngoại ngữ. Nền tảng con người và quản trị là yếu tố quyết định để doanh nghiệp nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập.

Đáng chú ý, THACO tiếp tục định hướng đầu tư dài hạn vào các dự án theo hướng công nghiệp, xanh, thông minh và bền vững. Việc phát triển các dự án quy mô lớn không chỉ tạo giá trị cho doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất, việc làm, chuỗi cung ứng và tăng trưởng tại các địa phương. Doanh nghiệp sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả các dự án, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước.

Ông Nguyễn Việt Thắng – Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát.

* Ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát:

Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã thể hiện tầm nhìn chiến lược đột phá của Đảng và Nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân. Sự thay đổi rõ ràng và lớn nhất là kinh tế tư nhân được khẳng định có vai trò bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, tạo tâm thế và niềm tin vững chắc để doanh nghiệp tư nhân đầu tư lâu dài và mở rộng quy mô.

Bên cạnh đó, các vướng mắc về thể chế đang được Đảng, Quốc hội và Chính phủ tháo gỡ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Điều này tạo động lực rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh.

Tôi tin tưởng các doanh nghiệp tư nhân sẽ có sự phát triển, bứt tốc mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển của đất nước những năm tới. Bản thân Hòa Phát cũng đang bứt tốc bằng việc đầu tư nhiều dự án lớn trong lĩnh vực thép, nông nghiệp, bất động sản và điện máy gia dụng nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân 15% trong giai đoạn 2026-2031.

Hiện Hòa Phát đang tập trung đẩy mạnh tiến độ dự án Nhà máy sản xuất Ray đường sắt và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, công suất 700.000 tấn/năm. Tính đến cuối tháng 9, dự án đã hoàn thành gần 70% tiến độ. Dự kiến, Hòa Phát cung cấp sản phẩm ray cho thị trường từ quý II/2027, phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam.

Với vai trò doanh nghiệp trong TOP 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Tập đoàn Hòa Phát cam kết tăng trưởng bình quân 15%/năm trong giai đoạn 2026 - 2031, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả đất nước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn lần lượt là 108.870 tỷ đồng và 15.480 tỷ đồng, tương ứng tăng 47% và 103% so với nửa đầu năm 2026. Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 8.478 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng, tăng 32,6% so với năm 2025.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

* Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng:

Chủ trương khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng là rất đúng. Trong lĩnh vực giao thông, nếu huy động tốt nguồn lực tư nhân thì rõ ràng sẽ giảm áp lực rất lớn cho ngân sách Nhà nước.

Với vai trò là doanh nghiệp đã trực tiếp tham gia phát triển hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP) nhiều năm, Đèo Cả nhận thấy PPP phải được hiểu là Nhà nước sử dụng ít nguồn lực công hơn nhưng huy động được nhiều nguồn lực xã hội hơn, đồng thời chuyển một phần trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, quản trị và hiệu quả sang khu vực doanh nghiệp.

Lúc này, Nhà nước chủ động cung cấp dữ liệu, xác định nguyên tắc phân bổ rủi ro, phạm vi vốn Nhà nước tham gia và tạo một khung đủ rõ để doanh nghiệp, ngân hàng có thể tính được bài toán đầu tư. Về phía doanh nghiệp phải chứng minh được năng lực tổ chức, năng lực huy động vốn, năng lực xây dựng và khả năng chịu trách nhiệm với dự án trong dài hạn. Khi các bên cùng làm đúng vai trò của mình thì chủ trương của Nghị quyết số 68-NQ/TW mới thực sự đi vào cuộc sống và từ đó hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

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