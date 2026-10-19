Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vượt kỳ vọng trong quý III nhờ xuất khẩu

Một bến cảng ở Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters).

Trong quý III, GDP Trung Quốc tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn ước tính 4,4% do các nhà kinh tế do Reuters khảo sát và cũng cao hơn tốc độ tăng trưởng 4,3% ghi nhận trong quý II.

Số liệu cho thấy nền kinh tế số hai thế giới vẫn phụ thuộc vào những người mua nước ngoài, trong khi các hộ gia đình và nhà đầu tư còn dè dặt trong chi tiêu. Nói cách khác, nhu cầu quốc tế dành cho các mặt hàng công nghệ của Trung Quốc đã bù đắp cho nhu cầu tiêu dùng nội địa yếu và khủng hoảng bất động sản.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 9 tháng đầu năm đạt 4,6%, gần cận dưới của phạm vi mục tiêu tăng trưởng 4,5% - 5% mà Bắc Kinh đề ra.

Trong khi đó, đà suy giảm đầu tư vào tài sản cố định tại khu vực đô thị tiếp tục trở nên trầm trọng hơn. Tính từ đầu năm đến hết tháng 9, khoản mục này giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 9, doanh số bán lẻ tăng trưởng 1,1%, vượt dự báo tăng 0,6% của các nhà phân tích. Trong khi đó, sản lượng công nghiệp tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với ước tính trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị đạt 5,2%.

Năm nay, Bắc Kinh đã dựa nhiều vào xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, chiến lược này đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong bối cảnh đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến AI chững lại, trong khi đó căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu lại đang leo thang.

Trước những sức ép đối với nền kinh tế, giới chức Trung Quốc đã triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ, bao gồm gói điều chỉnh lãi suất có mục tiêu và trợ cấp cho các khoản vay mua nhà vào cuối tháng 9. Đầu tháng 10, chính quyền trung ương cũng phân bổ 550 tỷ nhân dân tệ từ hạn ngạch phát hành nợ chưa sử dụng cho các chính quyền địa phương.

Phần lớn các nhà kinh tế dự báo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản trong suốt phần còn lại của năm nay, qua đó để chính sách tài khóa đóng vai trò chủ đạo trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế.