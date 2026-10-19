Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vượt dự báo, sản xuất và xuất khẩu sôi động

Đường phố Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Mai Hương)

Tốc độ này cao hơn dự báo của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters, cho thấy sự cải thiện sau khi ghi nhận mức tăng thấp nhất gần 4 năm hồi quý II/2026 (4,3%).

Nhà kinh tế học Tian Yun nhận định, hoạt động sản xuất và xuất khẩu sôi động đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế quý III. Đặc biệt là lĩnh vực sản xuất các sản phẩm công nghệ cao liên quan đến AI.

Ông nói: “Số liệu này cho thấy rõ vai trò của Trung Quốc trong việc bình ổn và dẫn dắt chuỗi cung ứng toàn cầu. Vị thế đó có thể tiếp tục được củng cố trong quý IV/2026, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và môi trường bên ngoài bất ổn”.

Theo số liệu của NBS, thặng dư thương mại 9 tháng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt gần 940 tỷ USD, trên đà vượt kỷ lục của năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu tháng trước tăng hơn 36% so với năm trước - cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Tính chung 9 tháng đầu năm, đầu tư vào tài sản cố định giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số bán lẻ tăng 2,6%.

Các dữ liệu này giúp xoa dịu phần nào sức ép tăng kích thích với giới chức Trung Quốc. Năm nay, nước này đặt mục tiêu GDP tăng 4,5-5%.

Giới chức cam kết sẽ tung nhiều chính sách hiệu quả mới để hỗ trợ nền kinh tế.

(theo CNBC, Global Times)