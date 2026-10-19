Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vượt dự báo

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,5% trong quý III nhờ xuất khẩu và sản xuất công nghiệp khởi sắc. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 19/10, GDP nước này tăng 4,5% trong quý III so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 4,4% trong khảo sát của Reuters. Kết quả này cũng cải thiện so với mức tăng 4,3% trong quý II, thấp nhất trong hơn 3 năm.

Động lực chính đến từ xuất khẩu tăng mạnh. Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 9 vượt dự báo, đưa nước này tiến gần khả năng phá kỷ lục thặng dư 1.200 tỷ USD của năm ngoái.

Xuất khẩu tiếp sức cho đà tăng trưởng

Trên Global Times, nhà kinh tế Tian Yun nhận định hoạt động sản xuất và xuất khẩu sôi động là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý III, đặc biệt ở nhóm sản phẩm công nghệ cao liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

“Số liệu này cho thấy rõ vai trò của Trung Quốc trong việc ổn định và dẫn dắt chuỗi cung ứng toàn cầu. Vị thế này có thể tiếp tục được củng cố trong quý IV, khi căng thẳng địa chính trị gia tăng và môi trường bên ngoài còn nhiều bất ổn”, ông Tian nói.

Bên cạnh đó, các số liệu kinh tế tháng 9 cũng ghi nhận một số dấu hiệu cải thiện. Doanh số bán lẻ tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo và tăng tốc đáng kể so với mức 0,4% trong tháng 8. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3. Tuy nhiên, sức mua nhìn chung vẫn yếu, cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế chưa đồng đều.

Sản lượng công nghiệp tăng 5,5% trong tháng 9, cao hơn mức 5,2% của tháng 8 và là tốc độ tăng nhanh nhất trong 6 tháng. Kết quả này cho thấy lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc tiếp tục duy trì sức chống chịu.

Các hoạt động sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế quý III của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đến nay vẫn thận trọng với những gói kích thích trên diện rộng, đặt kỳ vọng vào xuất khẩu mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi làn sóng phát triển công nghệ toàn cầu gắn với trí tuệ nhân tạo (AI), để đưa nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 4,5-5%.

Trong 9 tháng đầu năm, GDP Trung Quốc tăng 4,6%, nằm trong khoảng mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đề ra.

“Thông điệp kinh tế vĩ mô cốt lõi là nền kinh tế Trung Quốc vẫn được dẫn dắt bởi phía cung và hoạt động sản xuất”, Yuhan Zhang, chuyên gia kinh tế trưởng tại Trung tâm Trung Quốc của Hội đồng Hội nghị, nhận định.

Theo chuyên gia này, động lực trên hỗ trợ tăng trưởng trong ngắn hạn và thúc đẩy nâng cấp công nghiệp. Tuy nhiên, việc tiếp tục củng cố tiêu dùng hộ gia đình, nhu cầu dịch vụ và niềm tin người tiêu dùng sẽ giúp quá trình phục hồi cân bằng và bền vững hơn.

Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu để duy trì tăng trưởng trong năm nay. Tuy nhiên, động lực này đang đối mặt sức ép ngày càng lớn khi nhu cầu nội địa yếu kéo dài, trong khi căng thẳng thương mại với Liên minh châu Âu (EU) gia tăng. Thỏa thuận nhằm hạn chế lượng xe hybrid Trung Quốc xuất khẩu sang EU có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại ôtô đang tăng trưởng mạnh.

Chiến lược chuyển hướng tín dụng và nguồn lực từ lĩnh vực bất động sản sang các ngành công nghệ cao đã tạo ra một nền kinh tế phục hồi với tốc độ khác nhau giữa các lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp và xuất khẩu duy trì sức mạnh, nhưng tiêu dùng và đầu tư tư nhân vẫn yếu.

Bắc Kinh tăng cường hỗ trợ tài khóa

Tính theo quý, GDP Trung Quốc tăng 1,2% trong quý III, cao hơn dự báo tăng 1,1% và tăng tốc so với mức 0,9% của quý II.

Theo Mao Shengyong, Phó cục trưởng NBS, các động lực tăng trưởng mới, gồm sản xuất công nghệ cao, kinh tế số và dịch vụ hiện đại, đóng góp hơn 40% vào tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm.

Gần đây, Trung Quốc đã mở rộng các biện pháp hỗ trợ người mua nhà, đồng thời công bố chính sách hướng dòng tín dụng lãi suất thấp vào những lĩnh vực như cơ sở hạ tầng và công nghệ. Chính phủ cũng phân bổ thêm 550 tỷ nhân dân tệ (khoảng 82,28 tỷ USD) hạn mức phát hành trái phiếu chính phủ chưa sử dụng nhằm giảm áp lực tài chính cho chính quyền địa phương và mở rộng đầu tư hạ tầng.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC). Ảnh: Reuters.

Trung Quốc đồng thời tăng cường hỗ trợ tài khóa, trong đó có mở rộng trợ cấp lãi suất vay cho doanh nghiệp tư nhân nhỏ và người tiêu dùng. Bắc Kinh cũng triển khai công cụ tài chính chính sách trị giá 800 tỷ nhân dân tệ nhằm thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng.

Dù vậy, đầu tư cơ sở hạ tầng vẫn giảm 4,2%. Tổng vốn đầu tư tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước, bằng tốc độ suy giảm ghi nhận trong giai đoạn tháng 1-8.

“Đầu tư của chính phủ cải thiện đã giúp chặn đà suy giảm liên tục của đầu tư tài sản cố định”, Tianchen Xu, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Economist Intelligence Unit, nhận định.

Trong khi đó, lĩnh vực bất động sản vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Đầu tư vào lĩnh vực này giảm 20,6% trong 9 tháng đầu năm, cho thấy một trong những lực cản lớn đối với tăng trưởng kinh tế Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết.