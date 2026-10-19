Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng khởi sắc trong 3 quý đầu năm 2026

Xinhua dẫn số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy, trong 3 quý đầu năm 2026, GDP Trung Quốc tăng trưởng 4,6%, đạt 107.110 tỷ NDT (tương đương 15.940 tỷ USD). GDP quý 1, 2 và 3 của nước này lần lượt tăng 5%, 4,3% và 4,5%.

“Nền kinh tế đất nước đã vượt qua nhiều áp lực và tiếp tục chuyển hướng sang phát triển chất lượng cao dựa trên đổi mới sáng tạo, với những chuyển biến tích cực ngày càng tăng trong các chỉ số chủ chốt,” NBS cho biết trong một tuyên bố.

Một nhà máy in 3D ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tháng 6/2026. Ảnh: Xinhua

Bình luận về mức tăng trưởng 4,6% trong 3 quý đầu năm 2026, Phó Cục trưởng NBS Mao Shengyong cho biết kết quả này phù hợp với mục tiêu tăng trưởng cả năm của Trung Quốc. Trong giai đoạn này, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng thêm 5.700 tỷ NDT (848 tỷ USD) về sản lượng, mức tăng lớn nhất trong cùng kỳ 5 năm qua.

Theo ước tính sơ bộ, các động lực tăng trưởng mới tiếp tục mở rộng tại Trung Quốc, đóng góp hơn 40% vào tăng trưởng kinh tế trong 3 quý đầu năm 2026.

Giá trị gia tăng của sản lượng công nghiệp tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế tạo thiết bị tăng 10,2%, còn ngành sản xuất công nghệ cao tăng 14,3%. Sản lượng robot công nghiệp, pin lithium-ion và thiết bị in 3D lần lượt tăng 29,1%, 39,5% và 62,5%.

Ở lĩnh vực thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc đạt 39.940 tỷ NDT (5.944 tỷ USD) trong 3 quý đầu năm, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng nhập khẩu tăng 22,3%. Trong tháng 9, kim ngạch thương mại tăng 27,5%.

Lĩnh vực dịch vụ cũng duy trì đà tăng trưởng. Trong 3 quý đầu năm, lĩnh vực này tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành truyền tải thông tin, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin tăng 10,4%, trong khi các dịch vụ cho thuê và kinh doanh tăng 12,3%.

Số liệu của NBS cho thấy doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng tại Trung Quốc tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước trong 3 quý đầu năm, trong khi doanh số bán lẻ dịch vụ tăng 5%.

Trên thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực đô thị được khảo sát bình quân ở mức 5,2% trong 3 quý đầu năm, không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9, tỷ lệ này ở mức 5,2%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng 8.

Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập khả dụng bình quân đầu người tăng 5,3% (tính theo giá danh nghĩa) và 4,4% (tính theo giá thực tế) so với cùng kỳ năm trước.

Để duy trì đà phát triển kinh tế tích cực dựa trên đổi mới sáng tạo và chất lượng cao, ông Mao Shengyong cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường các biện pháp mở rộng nhu cầu nội địa, cải thiện nguồn cung và nâng cao hiệu quả của các chính sách kinh tế vĩ mô.

Đỗ Thảo