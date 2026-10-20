Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,6% trong 9 tháng đầu năm

Hoạt động sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Hoàng Linh

Số liệu công bố ngày 19-10 của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, GDP nước này tăng 4,6% trong 9 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, kinh tế tăng 4,5%, sau mức tăng 5% trong quý I.

Phó Cục trưởng Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc Mao Thịnh Dũng cho biết, trong 9 tháng, quy mô nền kinh tế tăng thêm 5.700 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm trước, mức tăng về giá trị lớn nhất trong 5 năm qua. Theo ông, kết quả này đáng chú ý trong bối cảnh giá dầu quốc tế tăng do xung đột tại Trung Đông, khiến một số tổ chức quốc tế hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế lớn.

Trong 9 tháng đầu năm, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, ngành chế tạo công nghệ cao tăng 14,3%, còn ngành chế tạo thiết bị tăng 10,2%, cao hơn đáng kể mức tăng chung của công nghiệp.

Sản lượng thiết bị in 3D tăng 62,5%, pin lithium-ion tăng 39,5% và robot công nghiệp tăng 29,1%. Các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn và xe sử dụng năng lượng mới tiếp tục đóng góp vào hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Giáo sư Hồ Khải Mộc, thuộc Viện Nghiên cứu Con đường tơ lụa trên biển của Đại học Hoa Kiều, nhận định nền kinh tế Trung Quốc đang từng bước chuyển động lực tăng trưởng từ các ngành truyền thống sang những lĩnh vực mới nổi, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn.

Trái với đà tăng của sản xuất công nghệ cao, đầu tư và tiêu dùng vẫn phục hồi chậm. Trong 9 tháng, đầu tư tài sản cố định giảm 7,2% so với cùng kỳ, trong khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 2,6%. Trong đó, doanh thu bán lẻ dịch vụ tăng 5%, cao hơn tốc độ tăng của hàng hóa.

Theo một số chuyên gia, nhu cầu trong nước còn yếu, niềm tin tiêu dùng chưa vững và những khó khăn của thị trường bất động sản tiếp tục gây sức ép lên đầu tư. Trong khi đó, bất ổn tại Trung Đông và tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế lớn có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế Trung Quốc trong những tháng cuối năm.

Các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng được triển khai từ tháng 9 được kỳ vọng góp phần ổn định tâm lý thị trường, thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư trong quý IV. Hiệu quả của những chính sách này, đặc biệt trong việc cải thiện nhu cầu trong nước, sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của Trung Quốc.