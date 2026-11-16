Kinh tế Trung Quốc đối mặt sức ép tăng trưởng

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 16/11, trong tháng 10, sản xuất công nghiệp tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 5,5% của tháng 9. Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ chỉ tăng 0,4%, cho thấy sức mua trong nước vẫn chưa có nhiều cải thiện, ngay cả trong thời điểm diễn ra kỳ nghỉ lễ dài và mùa mua sắm cuối năm.

Đáng chú ý, đầu tư tài sản cố định trong 10 tháng đầu năm giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó đầu tư phát triển bất động sản giảm 21,6%. Thị trường nhà ở tiếp tục trầm lắng, ảnh hưởng đến niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng. Tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị trong tháng 10 ở mức 5,1%.

Theo các chuyên gia kinh tế, nhu cầu trong nước yếu đang trở thành lực cản đối với tăng trưởng, trong khi xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao, tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho nền kinh tế Trung Quốc.

Một số nhà phân tích nhận định các số liệu tháng 10 cho thấy những thách thức đối với tăng trưởng trong quý IV, đồng thời cho rằng Trung Quốc cần có thêm biện pháp hỗ trợ để thúc đẩy tiêu dùng và cải thiện nhu cầu nội địa.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn đánh giá Trung Quốc có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 trong khoảng 4,5-5%, nhờ hoạt động xuất khẩu và sản xuất công nghệ cao tiếp tục duy trì đà tăng.