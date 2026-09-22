Kinh tế TPHCM trong quý 4 phải tăng trên 13,5%

Chiều 22-9, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng), xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM chủ trì.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng). Ảnh: VIỆT DŨNG

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm cao nhất trong 10 năm

Thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM trong 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, TS. Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cho biết trong quý 3-2026, kinh tế thành phố dự kiến tăng trưởng khá cao, khoảng 8,9%-9,5% (chưa có thống kê chính thức từ Cục Thống kê TPHCM).

Với kết quả này, tăng trưởng kinh tế quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026 của TPHCM đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Trong đó, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cùng các chỉ số trong lĩnh vực logistics và dịch vụ là những điểm sáng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được điều hành phần thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong cả năm 2026, áp lực sẽ dồn vào quý 4. Theo kịch bản dự báo của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Sở Tài chính, kinh tế thành phố trong quý 4 phải đạt tăng trưởng trên 13,5% mới có thể đạt mục tiêu cả năm ở mức 2 con số.

Theo TS. Trương Minh Huy Vũ, TPHCM cần tập trung khơi thông và thu hút hiệu quả 3 nguồn vốn chủ lực gồm: đầu tư công, đầu tư tư nhân và vốn FDI. Quan trọng hơn, các dòng vốn phải được giải ngân, đưa vào sản xuất, kinh doanh và “ngấm” thực sự vào nền kinh tế để tạo ra tăng trưởng.

Bên cạnh nguồn lực đầu tư, kinh tế TPHCM được kỳ vọng có thêm lực đẩy trong 3 tháng cuối năm từ chuỗi sự kiện, lễ hội và hoạt động chuẩn bị cho dịp Tết, qua đó kích thích tiêu dùng, mua sắm, du lịch và dịch vụ.

TS. Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vì vậy, TS. Trương Minh Huy Vũ đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phát triển lĩnh vực logistics, đồng thời dành sự ưu tiên đặc biệt cho các ngành công nghệ cao nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng trong ngắn hạn và nâng cao chất lượng tăng trưởng về lâu dài.

Tập trung tăng tốc cho quý 4

Theo tờ trình Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, trong 9 tháng đầu năm, TP thu ngân sách nhà nước đạt 670.599 tỷ đồng, đạt 83,5% dự toán Trung ương giao; giải ngân kế hoạch đầu tư công dự kiến đến hết tháng 9 khoảng 103.319 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch.

Trong 921 công trình, dự án tồn đọng, có 233 dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 688 dự án đã có hướng chỉ đạo xử lý… Tuy nhiên, áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng rất lớn, trong khi các động lực tăng trưởng mới chưa phát huy rõ nét.

Đại biểu dự hội nghị, chiều 22-9. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong 3 tháng cuối năm 2026, TPHCM quyết liệt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để mức tăng trưởng cả năm đạt 10,2%; phấn đấu huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển và thực hiện các giải pháp thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng. Đồng thời khai thác nguồn thu còn dư địa, nhất là nguồn thu từ đất; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh thủ tục, triển khai và đưa vào hoạt động các dự án có nguồn vốn FDI đã được chấp thuận.

TPHCM sẽ tăng tốc giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 bằng nhiều giải pháp: siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân; tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng; xử lý các dự án tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm và phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược.

Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết, HĐND TPHCM đã thông qua 25 nghị quyết để triển khai Luật Phát triển đô thị và số lượng văn bản còn lại vẫn rất lớn. Luật Phát triển đô thị phân quyền triệt để, toàn diện nên việc tư duy trong quá trình xây dựng chính sách phải theo hướng kiến tạo thể chế. Vì vậy, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM đề nghị các ban của HĐND TPHCM tiếp tục ủng hộ và đồng hành xuyên suốt với các sở, ngành trong quá trình xây dựng chính sách. Các sở, ngành phối hợp tốt trong ban hành chính sách và tranh thủ sự ủng hộ của các bộ ngành. Đồng thời duy trì sự tham gia của doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học cũng như 168 xã, phường, đặc khu trong quá trình xây dựng chính sách.