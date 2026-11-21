Du lịch và dịch vụ tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của TP Huế. Ảnh Hoàng Lê.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2026 của Sở Tài chính TP Huế, hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 11 tháng ước tăng 14% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,6%.

Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực duy trì mức tăng khá. Sản lượng ô tô các loại đạt 4.650 chiếc, tăng 29,8%; xi măng đạt 1,697 triệu tấn, tăng 40%; găng tay các loại đạt 32.000 tấn, tăng 28%; quần áo lót đạt 383 triệu sản phẩm, tăng 18,5%.

Du lịch và dịch vụ tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Trong 11 tháng, Huế ước đón 7,28 triệu lượt khách, tăng 24,6% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 2,25 triệu lượt, tăng 28,3%. Doanh thu du lịch ước đạt 18.470 tỷ đồng, tăng 57,3%.

Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu và vận tải cũng duy trì đà tăng. Tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng ước đạt 1.633,9 triệu USD, tăng 22,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 71.557 tỷ đồng, tăng 19,3%. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt khoảng 7.057 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ.

Về đầu tư, tổng vốn thực hiện trên địa bàn ước đạt 36.900 tỷ đồng, tăng 13,6%. Thành phố cấp mới 48 dự án với tổng vốn đăng ký 25.434 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 16 dự án với tổng vốn tăng thêm 2.800 tỷ đồng. Công tác tháo gỡ khó khăn cho 177 dự án tồn đọng, vướng mắc được triển khai; đến nay, 46 dự án đã đi vào hoạt động một phần hoặc toàn bộ.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 15.250 tỷ đồng, bằng 95,3% dự toán và tăng 18,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 60,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tương ứng 3.776,6 tỷ đồng trên tổng số 6.257 tỷ đồng.

Trong tháng 12, TP Huế xác định tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm, tập trung giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong tháng cuối năm.

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