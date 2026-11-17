IMF cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đang phụ thuộc quá mức vào trí tuệ nhân tạo - Ảnh minh họa

Ngày 16/11, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Manila (Philippines), bà Kristalina Georgieva nhận định kinh tế thế giới hiện giống như đang "đứng trên một chân, đó là AI". Theo người đứng đầu IMF, việc dồn quá nhiều kỳ vọng và nguồn lực vào một trụ cột duy nhất khiến hệ thống tài chính toàn cầu trở nên mong manh. Nếu niềm tin của giới đầu tư đột ngột sụt giảm và dòng tiền rút đi, đà tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ lập tức suy yếu.

Rủi ro từ mạng lưới tài trợ vốn vòng tròn hơn 1.000 tỷ USD

Trọng tâm lo ngại của IMF là cơ chế "tài trợ vốn vòng tròn" đang mở rộng nhanh chóng trong ngành công nghệ. Hiểu một cách đơn giản, các tập đoàn lớn rót vốn hoặc bảo lãnh tài chính cho các công ty phát triển AI, sau đó chính số tiền này lại quay về túi nhà đầu tư thông qua các đơn hàng mua chip và thuê hạ tầng điện toán.

Theo ước tính của IMF, quy mô các giao dịch vòng tròn này đã vượt 1.000 tỷ USD, trong đó khoảng hai phần ba là tiền đi vay. Bà Georgieva lưu ý rằng dù quy mô chưa phải quá lớn so với toàn hệ thống tài chính, nhưng tốc độ tăng nợ vay quá nhanh đang tạo ra rủi ro dây chuyền. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao làm tăng chi phí vốn, nếu doanh thu thực tế từ AI không theo kịp tốc độ đầu tư, các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc trả nợ. Hệ quả là cả bên đi vay lẫn các tập đoàn cung ứng vốn đều bị suy yếu tài chính.

Những lo ngại về tính bền vững của dòng vốn AI càng trở nên rõ nét sau biến cố nhân sự bất ngờ tại Nvidia – doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng và tài trợ hạ tầng AI toàn cầu. Ngày 12/11 vừa qua, nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) kỳ cựu Jensen Huang đã bất ngờ từ chức sau những lùm xùm đời tư, buộc hội đồng quản trị phải đưa Giám đốc Tài chính Colette Kress lên làm CEO tạm quyền. Dù xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng ông Huang quay lại, ban lãnh đạo Nvidia được cho là vẫn xúc tiến tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Sự xáo trộn thượng tầng này đã kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ. Riêng tuần trước, cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 15%, thổi bay hơn 500 tỷ USD vốn hóa và nâng tổng mức sụt giảm trong một tháng qua lên hơn 1.000 tỷ USD. Nhiều cổ phiếu bán dẫn lớn khác như AMD hay Broadcom cũng chịu áp lực giảm theo. Chuyên gia Tim Arcuri của ngân hàng UBS ước tính, nếu Nvidia thu hẹp các khoản tài trợ cho đối tác sau biến động lãnh đạo, hệ sinh thái AI toàn cầu có thể mất đi ít nhất 50 tỷ USD thanh khoản.

Trước diễn biến này, giới đầu tư quốc tế đang tập trung quan sát hai sự kiện quan trọng diễn ra từ ngày 17 đến 19/11. Đầu tiên là báo cáo tài chính quý III của Nvidia công bố sau phiên giao dịch ngày 17/11. Đây là lần đầu ban lãnh đạo mới của hãng trực tiếp giải trình với giới đầu tư Phố Wall kể từ khi ông Jensen Huang rời nhiệm sở. Bên cạnh mục tiêu doanh thu khoảng 108,8 tỷ USD, điều thị trường chờ đợi nhất là cam kết duy trì ổn định chuỗi cung ứng và chiến lược hỗ trợ tài chính cho khách hàng.

Sự kiện thứ hai là thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic – đối thủ lớn của OpenAI. Doanh nghiệp này dự kiến định giá cổ phiếu vào ngày 18/11 và chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq ngày 19/11 với mã ANT. Anthropic chào bán 825 triệu cổ phiếu ở mức giá 70–78 USD/cổ phiếu, hướng tới mức định giá từ 1.200 đến 1.400 tỷ USD để huy động 64,4 tỷ USD, kèm theo 26 tỷ USD phát hành riêng lẻ. Dù lượng đặt mua đã vượt gấp 6 lần lượng chào bán, giới phân tích cảnh báo thương vụ này có tính hai mặt: sự thành công của Anthropic giúp củng cố niềm tin vào sức hút của AI, nhưng việc hút gần 90 tỷ USD dòng tiền mới có thể buộc nhiều quỹ đầu tư phải bán bớt các cổ phiếu công nghệ lớn khác để cơ cấu lại danh mục.

Nghịch lý tăng trưởng và kịch bản điều chỉnh của IMF

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, cảnh báo của IMF cho thấy một nghịch lý rõ nét của năm 2026: AI vừa là động lực giữ nhịp tăng trưởng, vừa là nguồn cơn tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh diện rộng.

Hồi tháng 10, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên mức 3,1%. Động lực chính đến từ làn sóng đầu tư ồ ạt vào trung tâm dữ liệu và chip bán dẫn, giúp bù đắp lực cản từ cú sốc năng lượng liên quan đến xung đột tại Trung Đông. Theo hãng nghiên cứu Capital Economics, có tới 80% mức tăng trưởng xuất khẩu toàn cầu gần đây đến từ nhóm hàng hóa phục vụ AI, trong khi IMF ước tính khoảng 40% lực lượng lao động thế giới có thể chịu tác động từ AI.

Tuy nhiên, bà Georgieva chỉ ra rằng kỳ vọng của nhà đầu tư đang đi quá nhanh so với khả năng tạo ra lợi nhuận thực tế của AI. Khi giá cổ phiếu bị đẩy lên quá cao, những nhịp điều chỉnh là điều tất yếu. Trong kịch bản xấu nhất được IMF đưa ra từ tháng 10, nếu AI không đáp ứng được kỳ vọng ngắn hạn và gây ra làn sóng bán tháo mất kiểm soát, giá cổ phiếu tại Mỹ có thể giảm 20% trong năm 2026, khiến sản lượng kinh tế toàn cầu đến năm 2028 thấp hơn 1,1% so với dự báo cơ sở. Dù khẳng định các biến động vừa qua vẫn diễn ra trong trật tự và chưa đủ sức gây ra khủng hoảng toàn cầu, người đứng đầu IMF vẫn kêu gọi các thị trường và cơ quan quản lý duy trì sự thận trọng cao độ.