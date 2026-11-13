Kinh tế thế giới năm 2027: Những chuyển dịch khó lường

Thay vào đó, đà đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) có thể chậm lại phần nào. Tuy nhiên, đầu tư vào hạ tầng và quá trình ứng dụng AI vẫn sẽ hỗ trợ tăng trưởng tại nhiều nền kinh tế, trong khi giá năng lượng có thể trở về mức bình thường hơn.

Lạm phát cũng được dự báo hạ nhiệt, giúp các ngân hàng trung ương có thêm dư địa điều hành chính sách tiền tệ.

Sự kết hợp giữa tăng trưởng vừa phải, lạm phát giảm dần và lãi suất điều hành duy trì ở mức thắt chặt có kiểm soát có thể khiến nhiều người bất ngờ. Dù kịch bản này còn nhiều bất định, một môi trường kinh tế vĩ mô tương đối thuận lợi vẫn có thể hình thành trong năm 2027, bất chấp những rủi ro đang hiện hữu.

Các container tại cảng Ninh Ba-Choushan ở tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc vào tháng 5/2026. Ảnh: Getty Images.

Dự báo bất ngờ: Quan hệ xuyên Đại Tây Dương rẽ theo hướng mới

Trong vài năm qua, châu Âu liên tục phải ứng phó với những biến động chính trị tại Mỹ và quan hệ xuyên Đại Tây Dương ngày càng căng thẳng. Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể mở ra hy vọng khôi phục dần mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Tuy nhiên, trong khi Mỹ có thể điều chỉnh theo hướng giảm bớt các chính sách dân túy và tham vọng bá quyền, châu Âu lại đối mặt với nguy cơ đi theo chiều hướng ngược lại.

Các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong năm tới tại Pháp, Italia, Ba Lan, Tây Ban Nha và có thể cả Đức có thể mở đường cho một giai đoạn bất ổn chính trị mới. Sự gia tăng ảnh hưởng của các lực lượng hoài nghi châu Âu có nguy cơ làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư, gây sức ép lên hoạt động đầu tư và khiến tiến trình hội nhập khu vực thêm phức tạp.

Một trong những hệ quả đáng chú ý trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump là các chính sách từ Washington đã tạo ra sức ép chung, qua đó thúc đẩy các nước châu Âu xích lại gần nhau hơn.

Nghịch lý của năm 2027 có thể nằm ở chỗ, khi ông Trump bước vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ, những chia rẽ chính trị ngay trong nội bộ châu Âu lại có nguy cơ làm suy yếu sự đoàn kết của khu vực. Đây có thể là thách thức mà sức ép từ Washington trước đó chưa từng tạo ra.

Cảnh báo về áp lực tài chính toàn cầu

Một rủi ro lớn đối với kinh tế thế giới là tình trạng nhiều chính phủ phải đồng thời ứng phó với lãi suất cao, nợ công gia tăng và nhu cầu đầu tư ngày càng lớn, trong khi vẫn phải duy trì ổn định xã hội.

Kịch bản này không mới. Áp lực tài khóa kéo dài có thể khiến nợ chính phủ tiếp tục phình to, kéo theo mặt bằng lãi suất tăng cao hơn.

Có hai hướng giải quyết chính. Thứ nhất là phối hợp tái cơ cấu nợ trên phạm vi toàn cầu, dù đây là phương án rất khó triển khai. Thứ hai là gây sức ép trực tiếp hoặc gián tiếp lên các ngân hàng trung ương lớn nhằm khôi phục các chương trình mua tài sản, qua đó kiểm soát lợi suất trái phiếu.

Một khả năng khác là các ngân hàng trung ương xóa số trái phiếu chính phủ mà họ đang nắm giữ khỏi bảng cân đối kế toán. Đây là biện pháp gây nhiều tranh luận, nhưng có thể được xem xét nếu áp lực nợ công tiếp tục gia tăng.

Những lựa chọn này cho thấy bài toán tài khóa và tiền tệ sẽ tiếp tục là một trong những thách thức lớn đối với kinh tế toàn cầu trong năm 2027.