Kinh tế Thái Lan 2026 với nhiều tín hiệu phát triển tích cực

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trên chương trình truyền hình “Đối thoại với nội các Anutin” của NBT, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho rằng, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Thái Lan năm 2026 có thể vượt mức dự báo 2,1%, dựa trên những tín hiệu tích cực trong các lĩnh vực đầu tư, xuất khẩu, việc làm và nguồn thu thuế.

Theo ông Anutin Charnvirakul, vốn đầu tư nước ngoài vào Thái Lan chỉ trong nửa đầu năm 2026 cao hơn khoảng 30% so với cả năm 2025. Trong khi đó, xuất khẩu của Thái Lan cũng tăng gần 25%. Bên cạnh đó, nguồn thu từ thuế thu nhập của doanh nghiệp và cá nhân cũng tăng, cùng các khoản chi tiêu từ những biện pháp kích cầu, cho thấy dự báo tăng trưởng nêu trên chưa thể hiện đúng tình hình thực tế của nền kinh tế Thái Lan. Người đứng đầu chính phủ Thái Lan chỉ đạo cơ quan hoạch định chính sách điều chỉnh dự báo tăng trưởng; cho rằng, điều này nhằm đem lại tác động tích cực đối với niềm tin của các nhà đầu tư và khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Về việc Thái Lan đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 từ ngày 12/10-18/10 vừa qua, ông Anutin Charnvirakul cho rằng, điều này cho thấy sự sẵn sàng về cơ sở hạ tầng, tiêu chuẩn an ninh và năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của nước này. Hội nghị này cũng mang lại nhiều cơ hội hợp tác cho Thái Lan, nhất là trong lĩnh vực MICE (hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm). Trong số hơn 190 quốc gia tham gia hội nghị, hơn một nửa đã đầu tư và có các doanh nghiệp hoạt động tại Thái Lan.

Thái Lan đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 ở Bangkok. (Ảnh: MINH THẮNG)

Để duy trì đà phát triển kinh tế, Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh, Thái Lan đang nỗ lực nâng cao vị thế trên trường quốc tế thông qua việc mở rộng quan hệ đối tác thương mại, cắt giảm những rào cản kinh doanh và phối hợp chặt chẽ khu vực tư nhân. Theo ông Anutin Charnvirakul, các hoạt động đối ngoại của chính phủ là cơ hội để giới thiệu tiềm năng của Thái Lan và mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác, qua đó củng cố các mối quan hệ song phương bền vững.

Các chuyến thăm của ông Anutin Charnvirakul tới Australia và New Zealand vừa qua góp phần tháo gỡ một số vướng mắc trong các thỏa thuận thương mại hiện có, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn. Thái Lan cũng kỳ vọng thúc đẩy các hiệp định thương mại với Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)...

Theo ông Anutin Charnvirakul, Thái Lan mong muốn thu hút đầu tư nước ngoài thông qua những lợi thế về năng lực của lực lượng lao động, hệ thống giao thông, logistics, khả năng tiếp cận thị trường và các chuỗi cung ứng khu vực, thay vì dựa vào nhân công giá rẻ hay các công việc gia công đơn thuần. Ông Anutin Charnvirakul nêu rõ, Thái Lan có hệ thống giao thông kết nối thuận tiện về đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển. Các doanh nghiệp đầu tư vào Thái Lan có thể tiếp cận thị trường hơn 70 triệu dân, cũng như thị trường rộng hơn là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với khoảng 700 triệu dân.

Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan thành lập các ủy ban kinh tế chuyên trách, phối hợp khu vực tư nhân nhằm xác định và tháo gỡ các rào cản pháp lý, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, rút ​​ngắn thời gian quy định, nhằm tạo môi trường kinh doanh và đầu tư linh hoạt hơn.

Về vấn đề năng lượng, ông Anutin Charnvirakul cho biết, dù giá dầu chịu áp lực từ cuộc xung đột tại Trung Đông, song Thái Lan vẫn bảo đảm được nguồn cung. Việc giảm tiêu thụ dầu, cùng với tăng sử dụng điện và năng lượng tái tạo, góp phần phục vụ được nhu cầu trong nước.

Về việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, Thái Lan mong muốn các hộ gia đình tự sản xuất điện để sử dụng và bán lại phần điện dư thừa cho lưới điện quốc gia. Phương án này được kỳ vọng sẽ giúp các hộ gia đình giảm chi phí sinh hoạt, tạo nguồn thu nhập lâu dài, đồng thời cung cấp thêm điện năng phục vụ các ngành công nghiệp và dịch vụ công cộng.

Ông Anutin Charnvirakul cũng đánh giá cao việc xây dựng và triển khai hiệu quả các chính sách giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt của người dân và thúc đẩy tiêu dùng, như Khon La Khrueng và Thai Chuay Thai Plus. Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân tiếp tục tin tưởng vào các nỗ lực của chính phủ trong việc nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống

Bên cạnh những tín hiệu tích cực về đầu tư và xuất khẩu, các số liệu kinh tế trong nửa đầu năm 2026 cho thấy một số động lực tăng trưởng quan trọng của Thái Lan. Theo Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia Thái Lan (NESDC), GDP của nước này tăng 2,8% trong quý I và 1,9% trong quý II so cùng kỳ năm 2025. Những kết quả trên phản ánh sức hút của Thái Lan đối với các dòng vốn đầu tư vào công nghệ và những ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao. Với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong quý III và quý IV, Thái Lan đang đứng trước triển vọng đạt mức tăng trưởng GDP hơn 2,1% trong năm 2026.