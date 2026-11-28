Mở rộng giá trị từ nông sản đến du lịch

Theo số liệu của Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên, tính đến tháng 10-2026, toàn tỉnh có 1.329 HTX với hơn 47.000 thành viên và người lao động, cùng 5.263 tổ hợp tác với trên 77.000 thành viên và người lao động. Trong đó, chè tiếp tục là ngành hàng nổi bật với diện tích trên 22.200ha, 204 sản phẩm đạt OCOP từ 3 đến 5 sao. Gần 10 tháng năm 2026, sản lượng chè búp tươi đạt gần 240.000 tấn, bằng khoảng 87% kế hoạch năm.

Quy mô sản xuất đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Tại vùng chè đặc sản Tân Cương, HTX chè Kim Thoa do bà Tống Thị Kim Thoa làm giám đốc sản xuất theo hướng hữu cơ, gắn với nhãn hiệu tập thể Chè Thái Nguyên và chỉ dẫn địa lý Tân Cương. HTX thực hiện quy trình sản xuất, ghi chép hồ sơ từ chăm sóc, thu hái đến chế biến. Cùng với đó, tỉnh triển khai mã nhận diện thương hiệu Chè Thái Nguyên, giúp người tiêu dùng tra cứu thông tin về cơ sở sản xuất, vùng nguyên liệu và nguồn gốc sản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Bên cạnh đổi mới sản xuất, kết hợp nông nghiệp với du lịch trải nghiệm đang mở ra hướng phát triển mới. Tại xã Vô Tranh, HTX trà sạch Đạt Phát có 4 sản phẩm chè đạt OCOP 4 sao, liên kết với 30 hộ dân, phát triển hoạt động tham quan đồi chè, trải nghiệm thu hái, chế biến và thưởng trà. Các sản phẩm như hành trình “Hiking trà trong mây”, khám phá thác Lủng Páng, rừng vầu, thảo nguyên và những gốc trà shan tuyết cổ cũng góp phần mở rộng không gian kinh tế cho vùng chè.

HTX trà sạch Đạt Phát, xã Vô Tranh, Thái Nguyên.

Tuy nhiên, hướng đi này còn không ít trở ngại. Bà Vũ Thị Nhung, Giám đốc HTX chè An Thái cho biết, dù có vùng chè hữu cơ với cảnh quan đẹp, đơn vị chưa thể triển khai du lịch do thiếu vốn và nhân lực trẻ. Theo Giám đốc HTX Đạt Phát, sản lượng chè tiêu thụ hằng năm không nhỏ nhưng lợi nhuận sau khi trừ chi phí vẫn còn thấp so với một số cây trồng, ngành nghề khác.

Thực tế cho thấy, lợi thế sản phẩm và cảnh quan chưa đủ để hình thành mô hình kinh tế hiệu quả. HTX cần năng lực quản lý dịch vụ, xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá và kết nối doanh nghiệp lữ hành. Đồng thời, cần có nguồn lực hỗ trợ và đào tạo nhân lực để khai thác ổn định các hoạt động trải nghiệm.

Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho rằng, phát triển kinh tế tập thể phải gắn với nhu cầu thực tế của người dân và thị trường. HTX cần làm tốt vai trò tổ chức sản xuất, hỗ trợ thành viên về kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, chế biến và tiêu thụ. Khi các hộ cùng tham gia chuỗi giá trị, quy mô sản xuất được nâng lên, khả năng tiếp cận thị trường tốt hơn. Giảm nghèo bền vững cần hướng tới tạo dựng sinh kế có khả năng tự vận hành, giúp người dân có kỹ năng, thị trường và cơ hội tăng thu nhập.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, địa phương định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu kinh tế tập thể, ứng dụng kế toán số, quản lý kho và thương mại điện tử. Tỉnh cũng chú trọng ứng dụng IoT, Blockchain, nâng cao năng lực quản trị và phát triển các mô hình liên kết vùng nguyên liệu, chế biến, tiêu thụ.

Đổi mới mô hình HTX, lấy lợi ích thành viên làm thước đo

Một điểm đáng chú ý trong định hướng phát triển kinh tế tập thể của Thái Nguyên là triển khai thí điểm mô hình HTX, liên hiệp HTX xã hội chủ nghĩa (XHCN), trước mắt gắn với lợi thế ngành chè. Đây là hướng tiếp cận nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, kết hợp hiệu quả kinh tế với bản chất hợp tác, quyền làm chủ và lợi ích thực chất của thành viên.

Tại hội thảo khoa học về cơ sở lý luận, thực tiễn và định hướng xây dựng mô hình HTX, liên hiệp HTX XHCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày 27/8, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, việc xây dựng mô hình này là bước triển khai căn bản nhằm đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực kinh tế tập thể.

Hội thảo khoa học Cơ sở lý luận, thực tiễn và định hướng xây dựng mô hình HTX, liên hiệp HTX XHCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, mục tiêu của mô hình không phải bổ sung một tên gọi mới hay lựa chọn một số HTX để hỗ trợ, mà là tìm ra cách thức phát triển để HTX vừa hoạt động hiệu quả theo cơ chế thị trường, có sức cạnh tranh, vừa phát huy bản chất hợp tác, dân chủ, tương trợ và cùng phát triển.

HTX không thay thế kinh tế hộ, không hạn chế quyền tự chủ của thành viên, mà cần tổ chức những khâu từng hộ khó thực hiện hoặc phải chịu chi phí cao nếu làm riêng lẻ. Nói cách khác, giá trị của HTX phải được thể hiện ở khả năng tạo thêm lợi ích cho các thành viên thông qua hợp tác, từ cung ứng đầu vào, tổ chức sản xuất đến chế biến và tiêu thụ.

Để mô hình được triển khai thực chất, Thái Nguyên đã dự thảo bộ tiêu chí đánh giá thí điểm HTX XHCN trong ngành chè với thang điểm 100, gồm 50 tiêu chí thuộc 13 nhóm. Các yêu cầu tập trung vào tính tự nguyện, quản trị dân chủ, tổ chức vùng nguyên liệu, liên kết chuỗi giá trị, chế biến và hiệu quả kinh doanh. Đối với liên hiệp HTX, dự thảo bộ tiêu chí gồm 34 tiêu chí thuộc 9 nhóm, hướng đến việc liên kết từ 3 HTX thành viên trở lên, cùng tham gia chuỗi giá trị và sử dụng chung dữ liệu, thương hiệu, hệ thống logistics.

Việc xây dựng bộ tiêu chí là cần thiết để cụ thể hóa định hướng, tạo cơ sở đánh giá và nhân rộng mô hình. Tuy nhiên, hiệu quả không thể chỉ đo bằng số lượng thành viên, quy mô vùng nguyên liệu hay mức độ đáp ứng các điều kiện đầu vào. Điều quan trọng hơn là HTX có hoạt động ổn định hay không, thành viên có thực sự tham gia quản trị, có được hưởng lợi từ hoạt động chung và thu nhập có được cải thiện hay không.

Đây cũng là vấn đề cần được kiểm nghiệm trong quá trình thí điểm. Một HTX có quy mô lớn nhưng thành viên ít tham gia, lợi ích phân chia chưa tương xứng hoặc hoạt động phụ thuộc kéo dài vào hỗ trợ bên ngoài thì chưa thể xem là mô hình hợp tác hiệu quả. Bộ tiêu chí vì vậy cần hướng đến những kết quả có thể đo lường, phản ánh đúng chất lượng quản trị, năng lực kinh doanh và mức độ gắn kết giữa HTX với thành viên.

Thực tế tại Thái Nguyên cho thấy, kinh tế tập thể đang đa dạng hướng phát triển, từ sản xuất chè theo tiêu chuẩn, kinh doanh nông sản trên nền tảng số đến du lịch trải nghiệm, gìn giữ nghề truyền thống. Tuy nhiên, mở rộng quy mô và kênh tiêu thụ chưa đủ. Các HTX cần nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, liên kết và thích ứng thị trường. Khi làm tốt vai trò tổ chức sản xuất, vùng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ, HTX sẽ góp phần tạo sinh kế bền vững, phát huy lợi thế nông nghiệp, văn hóa và du lịch địa phương.