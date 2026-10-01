Kinh tế tập thể Hưng Yên đẩy mạnh chuyển đổi số và liên kết thị trường

Hoạt động ổn định, thu nhập người lao động được cải thiện

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên, tính đến tháng 9/2026, toàn tỉnh có 812 tổ hợp tác với khoảng 23.000 thành viên và 949 HTX. Trong 9 tháng đầu năm, địa phương thành lập mới 7 HTX và thực hiện sáp nhập 32 HTX. Khu vực HTX hiện tạo việc làm thường xuyên cho 20.866 lao động, với thu nhập bình quân ước đạt 8 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,7% so với năm 2025.

Các HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp nhưng đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực như chế biến, tiêu thụ nông sản, vận tải, môi trường, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và Quỹ tín dụng nhân dân.

Các sản phẩm của HTX Nấm sạch Việt Tú

Đáng chú ý, sự chuyển biến của khu vực kinh tế tập thể không chỉ thể hiện ở số lượng mà ngày càng rõ hơn ở phương thức hoạt động. Các HTX nông nghiệp tiếp tục cung ứng dịch vụ đầu vào, hướng dẫn thành viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mở rộng liên kết tiêu thụ. Trong khi đó, các HTX phi nông nghiệp từng bước thích ứng với cơ chế thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ; hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh xác định một trong những yêu cầu quan trọng hiện nay là củng cố chất lượng hoạt động của các HTX. Qua rà soát, toàn tỉnh còn 137 HTX thuộc nhóm ngừng, dừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả. Với nhóm HTX còn khả năng phục hồi, Liên minh phối hợp hướng dẫn củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động; với những đơn vị không còn đủ điều kiện hoạt động, thực hiện hướng dẫn giải thể, hợp nhất hoặc sáp nhập theo quy định.

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Chuyển đổi số đi vào những khâu cụ thể

Một điểm đáng chú ý trong hoạt động của khu vực HTX 9 tháng qua là chuyển đổi số ngày càng được triển khai cụ thể hơn.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 70 HTX ứng dụng phần mềm và nền tảng số vào quản trị; 13 HTX đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và tổ chức bán hàng qua livestream; 52 HTX áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt; 64 HTX sử dụng hóa đơn điện tử, chữ ký số và 24 HTX bước đầu ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI).

Thực tế cho thấy chuyển đổi số đang từng bước được đưa vào các khâu từ quản trị, giao dịch đến quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Một số mô hình đã cho thấy hiệu quả bước đầu, như HTX Dịch vụ nông nghiệp Xuân Quan trong ứng dụng chuyển đổi số, cung ứng dịch vụ công ích và phát triển nông nghiệp bền vững; HTX Nông nghiệp Xanh Phố Hiến sử dụng truyền thông số, video ngắn và mạng xã hội để quảng bá nhãn lồng Phố Hiến.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng xác định chuyển đổi số cần phù hợp với quy mô và nhu cầu thực tế của từng HTX. Với các HTX nhỏ, có thể bắt đầu từ những công cụ thiết thực như hóa đơn điện tử, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt; với những HTX đã có sản phẩm ổn định, có thể tập trung vào truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và quảng bá trên nền tảng số; các HTX quy mô lớn hơn từng bước quản lý dữ liệu sản xuất và ứng dụng công nghệ phù hợp.

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Từ xúc tiến thương mại đến xây dựng chuỗi giá trị

Cùng với chuyển đổi số, liên kết sản xuất và mở rộng thị trường đang được xem là hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX.

Trong 9 tháng đầu năm, khu vực HTX Hưng Yên đã đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, kết nối tiêu thụ nông sản liên tỉnh và xúc tiến thương mại. Thông qua kết nối với các địa phương, một HTX đã ký kết hợp đồng tiêu thụ trên 300 tấn mận và hơn 1.000 tấn nhãn quả tươi. Các hoạt động livestream quảng bá sản phẩm cũng được triển khai, trung bình mỗi phiên thu hút khoảng 2,9 triệu lượt hiển thị, hỗ trợ tiêu thụ gần 1.000 sản phẩm, với doanh thu trực tiếp trên 150 triệu đồng.

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Tháng 8/2026, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực vùng miền với quy mô 120 gian hàng của các HTX trong và ngoài tỉnh. Hoạt động này tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và tìm kiếm đối tác, thị trường tiêu thụ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Liên minh, thị trường tiêu thụ vẫn là một trong những điểm nghẽn của nhiều HTX. Không ít đơn vị có sản phẩm nhưng sản lượng, bao bì, mẫu mã, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng tiếp cận hệ thống phân phối còn hạn chế; một số vẫn phụ thuộc vào thương lái hoặc thị trường truyền thống. Bên cạnh đó, liên kết giữa HTX với doanh nghiệp ở một số nơi còn ngắn hạn, chưa hình thành được quan hệ ổn định từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

Do đó, định hướng thời gian tới là hỗ trợ HTX theo chuỗi, thay vì hỗ trợ riêng lẻ từng khâu. Vốn, công nghệ, quản trị, thương hiệu và thị trường cần được kết nối đồng bộ, trong đó hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng tiêu thụ sản phẩm là những yếu tố quan trọng.

Đồng hành để HTX nâng cao nội lực

Nguồn vốn cũng đang là vấn đề được nhiều HTX quan tâm, nhất là các HTX nông nghiệp có quy mô nhỏ, tài sản bảo đảm hạn chế nhưng nhu cầu đầu tư máy móc, kho bãi, chế biến, bảo quản và công nghệ ngày càng lớn.

Trong 9 tháng đầu năm, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã xét duyệt, giải ngân cho 5 HTX vay vốn ưu đãi, với tổng dư nợ trên 40 tỷ đồng. Cùng với hỗ trợ vốn, Liên minh chú trọng tư vấn để HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi và sử dụng vốn hiệu quả.

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Song song đó, Liên minh tiếp tục thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; tư vấn về quản trị, hợp đồng kinh tế, giải quyết tranh chấp; tổ chức đào tạo, tập huấn về kế toán, thuế, quản trị tài chính và kỹ năng số. Trong 9 tháng, đơn vị đã tổ chức 11 lớp tập huấn với 602 học viên.

Trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên xác định tiếp tục rà soát, củng cố các HTX hiện có; hỗ trợ những đơn vị còn khả năng phát triển nâng cao năng lực quản trị, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; đồng thời hướng dẫn giải thể, hợp nhất, sáp nhập đối với những HTX không còn đủ điều kiện hoạt động.

Trọng tâm tiếp theo là thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Cùng với đó là kết nối HTX với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, cơ quan chuyên môn và các chương trình hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh.

Mục tiêu được Liên minh Hợp tác xã tỉnh đặt ra không đơn thuần là tăng thêm số lượng HTX, mà hướng tới những HTX hoạt động hiệu quả, có thị trường ổn định và tạo lợi ích rõ ràng cho thành viên. Khi sản phẩm có đầu ra, chi phí được kiểm soát, năng lực quản trị được nâng lên và thu nhập của thành viên được cải thiện, đó sẽ là nền tảng để khu vực kinh tế tập thể Hưng Yên phát triển ổn định, thực chất và bền vững hơn.