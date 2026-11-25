Giới thiệu sản phẩm mắc ca Việt Hà, đặc sản Điện Biên.

Tổ chức lại sản xuất, mở rộng liên kết thị trường

Trên những triền đồi ở Điện Biên, cây chanh leo, dứa mật và nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế đang mở ra hướng phát triển mới cho người dân. Đằng sau những vùng nguyên liệu từng bước được hình thành là sự tham gia ngày càng rõ nét của các hợp tác xã (HTX) trong tổ chức sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Ông Trần Văn Sơn, Giám đốc HTX Vì một Điện Biên phát triển cho biết, HTX là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ vào trồng chanh leo tại địa phương. Thông qua mô hình liên kết, HTX cơ bản bảo đảm đầu ra và chuyển giao kỹ thuật cho người trồng. Tuy nhiên, sản xuất chanh leo vẫn đối mặt với không ít khó khăn, nhất là công tác phòng trừ sâu bệnh trong mùa mưa. Đây là loại cây trồng dễ phát sinh dịch bệnh nếu quy trình kỹ thuật, hệ thống giàn và chăm sóc không được thực hiện đúng.

Từ thực tế sản xuất, ông Sơn kiến nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn giải pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. Cùng với đó, tỉnh cần quan tâm đầu tư giao thông đến các vùng trồng trên địa hình đồi núi, hỗ trợ ứng dụng thiết bị bay không người lái trong phun thuốc và vận chuyển vật tư, nông sản nhằm giảm chi phí sản xuất.

Tại xã Mường Nhà, HTX Dứa mật Pu Lau đang từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, với khoảng 50 ha dứa do HTX quản lý. Theo ông Thào A Giàng, Giám đốc HTX, khó khăn lớn hiện nay nằm ở khâu thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch. Địa hình đồi núi, độ dốc cao, trong khi thời điểm thu hoạch trùng với mùa mưa khiến việc vận chuyển nông sản gặp trở ngại, nhân công không đáp ứng kịp thời điểm dứa chín.

Vì vậy, HTX mong muốn được hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng sản xuất, nâng cao năng lực bảo quản và tạo thuận lợi cho vận chuyển nông sản. Đáng chú ý, giống dứa MD2 có thời gian bảo quản sau thu hoạch tương đối dài, phù hợp để phát triển các sản phẩm chế biến. Đây là hướng đi có thể giúp HTX giảm áp lực tiêu thụ trong chính vụ, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường quả tươi.

Những khó khăn trên cũng phản ánh yêu cầu đặt ra đối với kinh tế tập thể ở Điện Biên: Muốn phát triển sản xuất hàng hóa, HTX phải giải quyết đồng thời nhiều khâu, từ quy hoạch vùng nguyên liệu, tổ chức canh tác đến thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ. Nếu thiếu hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ, lợi thế về đất đai, khí hậu và sản phẩm đặc trưng sẽ khó chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững.

Cần thêm nguồn lực để HTX phát triển thực chất

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Điện Biên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2030, tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 358 HTX với gần 9.900 thành viên, tổng vốn điều lệ trên 1.038 tỷ đồng. Đáng chú ý, khu vực kinh tế tập thể đang có sự chuyển dịch về phương thức hoạt động và lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Trong nông nghiệp, nhiều HTX chủ động đưa giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng quy trình canh tác an toàn và hình thành vùng nguyên liệu tập trung.

Không chỉ bó hẹp trong sản xuất nông nghiệp, nhiều HTX đã mở rộng sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch. HTX Dệt thổ cẩm Pa Thơm góp phần bảo tồn, phát huy nghề truyền thống; HTX Dịch vụ nông nghiệp Mường Khoe Xanh phát triển các vùng cây ăn quả có giá trị như bưởi da xanh, nhãn, mít và vú sữa Hoàng Kim…

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, Liên minh HTX tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn thành lập HTX, đào tạo quản lý, kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử; đồng thời kết nối, quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các HTX cũng được hỗ trợ tham gia chương trình OCOP, xúc tiến thương mại và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Các đại biểu tìm hiểu sản phẩm tại gian trưng bày của các HTX Điện Biên.

Điển hình, HTX Cà gai leo Tủa Chùa được vay 300 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của Liên minh HTX tỉnh. Theo anh Nguyễn Đỗ Điệp, Giám đốc HTX, nguồn vốn này được sử dụng để mở rộng vùng trồng dược liệu, đầu tư máy cắt liên hợp, máy sao, máy băm và hệ thống đóng gói sản phẩm. Việc đầu tư máy móc giúp giảm sức lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

Ở lĩnh vực môi trường, HTX Thành Long cũng được Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải nhựa. Theo ông Trần Văn Dự, Giám đốc HTX Thành Long, những hỗ trợ này giúp HTX hoàn thiện quy trình thu gom, từng bước mở rộng hoạt động xử lý rác và tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế từ rác thải.

Dù vậy, những kết quả đạt được mới là nền tảng ban đầu. Để kinh tế tập thể phát triển tương xứng với tiềm năng, bài toán về vốn, hạ tầng, trình độ quản trị, công nghệ bảo quản và năng lực tiếp cận thị trường vẫn cần được giải quyết đồng bộ. Đặc biệt, việc thành lập HTX mới cần đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động, tránh chạy theo số lượng mà thiếu phương án sản xuất, kinh doanh khả thi.

Theo Nghị quyết số 04-NQ/TU, năm 2026, Điện Biên đặt mục tiêu thành lập mới 90 HTX. Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh xác định ưu tiên tư vấn, hỗ trợ các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng và HTX gắn với các sản phẩm chủ lực như chè, dược liệu, cây ăn quả, sản phẩm OCOP và chăn nuôi gia súc.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Điện Biên lần thứ VI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh, trong định hướng xây dựng Điện Biên phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững, khu vực kinh tế tập thể và các HTX giữ vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với du lịch và kinh tế nông thôn. Ông Nguyễn Minh Phú đề nghị các HTX chú trọng tổ chức lại sản xuất theo nhu cầu thị trường, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển.

Để phát triển bền vững, các HTX cần nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và gắn sản xuất với thị trường. Cùng với đó, tháo gỡ khó khăn về vốn, hạ tầng và kỹ thuật sẽ giúp kinh tế tập thể phát huy tốt hơn tiềm năng của Điện Biên.