Kinh tế tập thể Cà Mau trước yêu cầu làm mới chính mình

Quang cảnh hội nghị chuyên đề chiều 28/9 tại Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2026, Cà Mau có 22 hợp tác xã mới thành lập, nâng tổng số đến nay toàn tỉnh Cà Mau có 437 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 347 đơn vị đang hoạt động ổn định.

Dù đóng góp tích cực vào phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, khu vực này vẫn đối mặt nhiều khó khăn: quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; năng lực quản trị, tiếp cận thị trường và chuyển đổi số còn hạn chế; mối liên kết giữa hợp tác xã với nông dân và doanh nghiệp thiếu tính bền vững…

Phát biểu tham luận tại hội nghị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy làm kinh tế tập thể.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo ông, bản chất của hợp tác xã không chỉ là gom góp đất đai hay tư liệu sản xuất, mà là sự hợp tác giữa những con người cùng chung chí hướng. Hợp tác xã muốn vươn xa phải chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, tạo ra chuỗi giá trị đa tầng từ nông sản bản địa.

Đặc biệt, ông Lê Minh Hoan cho rằng, cơ quan quản lý và các tổ chức đoàn thể cần đồng hành sâu sát, “chớ để hợp tác ở Cà Mau đi một mình” trên thương trường đầy biến động. Việc kết nối hợp tác xã với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và thị trường là chìa khóa để kiến tạo hệ sinh thái kinh tế tập thể năng động, giúp nông dân cùng chia sẻ lợi ích, rủi ro.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử ghi nhận những đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế tập thể, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục ngay.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu kết luận tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Để đưa kinh tế tập thể Cà Mau bứt phá trong tình hình mới, đồng chí Lê Văn Sử yêu cầu các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh tập trung tiếp tục rà soát, củng cố toàn diện để đánh giá phân loại chất lượng các hợp tác xã hiện có; kiên quyết giải thể hoặc chuyển đổi các hợp tác xã yếu kém, hoạt động hình thức; dồn lực hỗ trợ các hợp tác xã tiềm năng phát triển thành mô hình kiểu mẫu.

Cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị và hạ tầng bằng cách đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ, tư duy thị trường; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, hạ tầng kỹ thuật và công nghệ chế biến.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xúc tiến việc xây dựng cơ chế kết nối chặt chẽ giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, gắn với phát triển các sản phẩm OCOP đặc trưng của vùng Đất Mũi-Cà Mau như tôm, lúa sinh thái, cua Cà Mau.

Ký kết hợp tác giữa hợp tác xã và doanh nghiệp tại hội nghị trước sự chứng kiến của lãnh đạo và ngành chức năng tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Song hành đó, các cấp chính quyền trong tỉnh cần chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi để hợp tác xã phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế nông thôn.

“Chính quyền tỉnh cam kết và luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn, đưa kinh tế tập thể trở thành động lực nòng cốt phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong giai đoạn mới”, ông Lê Văn Sử nhấn mạnh.