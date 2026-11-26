Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm tôm. Ảnh: chinhphu.vn

Mở rộng quy mô, chất lượng hoạt động chưa đồng đều

Với lợi thế về nông nghiệp, thủy sản và điều kiện sinh thái đặc thù, Cà Mau có nhiều dư địa phát triển kinh tế tập thể. Những năm qua, khu vực HTX từng bước mở rộng quy mô, tham gia tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ đầu vào và kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản.

Theo báo cáo của tỉnh, Cà Mau hiện có 966 tổ hợp tác với gần 20.000 thành viên và 603 HTX với gần 35.000 thành viên, tổng vốn hoạt động hơn 1.790 tỷ đồng. Trong đó, 141 HTX tham gia liên kết chuỗi với tổng diện tích hơn 63.200ha, tập trung vào các ngành hàng chủ lực như lúa và tôm. Toàn tỉnh có 103 sản phẩm OCOP từ 3-4 sao của 45 HTX.

Những con số này cho thấy kinh tế tập thể đã có bước phát triển, từng bước tham gia sâu hơn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Một số HTX không còn dừng ở việc tập hợp các hộ sản xuất mà đã chủ động tổ chức vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng sản phẩm và tìm kiếm đối tác tiêu thụ.

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động giữa các HTX còn chênh lệch. Hiện có 170 HTX ngừng hoạt động, trong đó 135 HTX đang chuẩn bị giải thể. Một số đơn vị hoạt động còn hình thức, năng lực quản trị hạn chế, thiếu vốn đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ; khả năng tiếp cận thị trường và liên kết với doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu chuyển trọng tâm phát triển kinh tế tập thể từ tăng số lượng sang nâng cao hiệu quả hoạt động. HTX cần thực sự mang lại lợi ích cho thành viên thông qua giảm chi phí đầu vào, tổ chức sản xuất đồng bộ, nâng chất lượng sản phẩm và cải thiện khả năng tiêu thụ.

Tại cuộc họp đánh giá thực trạng hoạt động HTX trên địa bàn tỉnh ngày 10-9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh yêu cầu phát triển HTX không chạy theo số lượng mà phải chú trọng chất lượng, hiệu quả và sự tham gia thực chất của thành viên. Đối với các ngành hàng chủ lực như tôm, lúa, cần khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, từng bước hình thành vùng nguyên liệu, nâng quy mô và tăng khả năng ứng dụng khoa học - công nghệ.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cũng đề nghị thay đổi nhận thức của người dân về kinh tế tập thể. Tham gia HTX không phải là mất quyền chủ động sản xuất mà là cùng liên kết để giảm chi phí đầu vào, tổ chức sản xuất đồng bộ, nâng chất lượng và thuận lợi hơn trong tiêu thụ sản phẩm. Khi thành viên nhận thấy lợi ích thiết thực, HTX mới có nền tảng phát triển bền vững.

Ngành tôm - điểm nhấn trong phát triển chuỗi giá trị HTX

Trong bức tranh kinh tế tập thể Cà Mau, ngành tôm là một trong những lĩnh vực thể hiện rõ vai trò của mô hình HTX trong tổ chức lại sản xuất và kết nối thị trường. Với lợi thế về vùng nuôi, nguồn nguyên liệu và kinh nghiệm sản xuất, các HTX đang phát triển theo nhiều hướng, từ nuôi tôm sinh thái, nuôi đạt tiêu chuẩn đến chế biến và xây dựng sản phẩm mang thương hiệu địa phương.

Một số mô hình đã tạo được dấu ấn như HTX Tài Thịnh Phát với hướng phát triển tôm sinh thái gắn với bảo vệ môi trường; HTX Nuôi trồng thủy sản Cái Bát tổ chức nuôi tôm đạt chứng nhận ASC; HTX Ba Khía Đầm Dơi phát triển sản phẩm thủy sản chế biến, trong đó có tôm sú đạt OCOP 3 sao; HTX Nuôi trồng thủy sản Phúc Thịnh chú trọng quy trình nuôi tôm an toàn sinh học.

Cùng với các mô hình đang hoạt động, một số HTX mới được thành lập cho thấy nhu cầu liên kết của người nuôi thủy sản. Ngày 8-10-2026, HTX Nuôi trồng thủy sản Nghĩa Hiệp được thành lập tại xã Cái Nước với 7 thành viên sáng lập, hướng đến liên kết cung ứng tôm, cua giống, vật tư nuôi và bao tiêu tôm thương phẩm. Ngày 15-10-2026, HTX Thủy sản xanh Đất Mới ra đời tại xã Đất Mới với 31 thành viên, tập trung liên kết cung ứng giống, vật tư và bao tiêu sò, tôm, cua thương phẩm.

Các mô hình cho thấy HTX có thể trở thành đầu mối giúp người nuôi tiếp cận dịch vụ đầu vào, thống nhất quy trình kỹ thuật và tăng khả năng thương lượng với đối tác. Tuy nhiên, để liên kết phát huy hiệu quả, HTX phải chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, kiểm soát chất lượng vùng nuôi và xây dựng được quan hệ tiêu thụ ổn định.

Các đại biểu tìm hiểu mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ. Ảnh: chinhphu.vn

Đây cũng là vấn đề đặt ra trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn sản xuất. Nếu chỉ tập trung cung cấp tôm nguyên liệu mà chưa kết nối được với doanh nghiệp chế biến, phân phối, giá trị mà HTX và thành viên nhận được sẽ còn hạn chế.

Bên cạnh tổ chức vùng nuôi, phát triển chế biến và đa dạng hóa sản phẩm là hướng đi cần được quan tâm. Các sản phẩm như tôm khô, tôm chế biến, thủy sản đóng gói có thể giúp HTX mở rộng nhóm khách hàng, kéo dài thời gian bảo quản và gia tăng giá trị nguyên liệu. Việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, bán hàng, truy xuất nguồn gốc cũng mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường ngoài địa phương.

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 25-11, là dịp để các HTX giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và tiếp cận nhà phân phối. Tuy nhiên, hiệu quả xúc tiến thương mại không chỉ được đo bằng số lượng sản phẩm trưng bày hay lượng khách tham quan, mà cần được đánh giá qua khả năng hình thành đơn hàng, hợp đồng tiêu thụ và duy trì quan hệ hợp tác sau sự kiện.

Để kinh tế tập thể phát triển tương xứng với tiềm năng, Cà Mau cần tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất từng HTX, phân loại rõ những đơn vị có khả năng củng cố, phục hồi và những đơn vị cần hoàn tất thủ tục giải thể. Nguồn lực hỗ trợ cần tập trung vào các điểm nghẽn về vốn, cơ sở vật chất, công nghệ, nhân lực và thị trường; đồng thời nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng xúc tiến thương mại và khả năng liên kết với doanh nghiệp.

Đặc biệt, Liên minh HTX tỉnh cần phát huy vai trò kết nối HTX với chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và thị trường; hướng hoạt động hỗ trợ vào kết quả sản xuất, kinh doanh cụ thể. Với ngành tôm, cần ưu tiên những HTX có vùng nguyên liệu, phương án sản xuất khả thi và khả năng tham gia chuỗi giá trị.

Từ lợi thế ngành hàng chủ lực đến yêu cầu phát triển kinh tế tập thể, vấn đề cốt lõi vẫn là nâng cao năng lực nội tại của mỗi HTX. Khi HTX hoạt động thực chất, thành viên được hưởng lợi và liên kết thị trường được duy trì ổn định, kinh tế tập thể mới có thể trở thành động lực quan trọng trong phát triển nông nghiệp, thủy sản và kinh tế nông thôn Cà Mau.