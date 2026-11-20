Nông nghiệp là lĩnh vực có nhiều triển vọng ứng dụng UAV, đặc biệt đối với ngành chè của Thái Nguyên. Trong ảnh: Vùng chè xã Văn Hán. Ảnh: QK.

Kinh tế tầm thấp (Low-Altitude Economy – LAE) được hiểu là hoạt động kinh tế gắn với khai thác vùng trời ở độ cao thấp, trong đó thiết bị bay không người lái giữ vai trò quan trọng.

Giá trị của kinh tế tầm thấp không chỉ nằm ở sản xuất, khai thác thiết bị bay mà còn ở khả năng hình thành hệ sinh thái dịch vụ đi kèm, từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, phát triển phần mềm điều khiển, xử lý dữ liệu đến bảo trì, đào tạo và cung cấp dịch vụ chuyên ngành. Đây là cơ hội để các địa phương khai thác công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời tạo thêm ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh có giá trị gia tăng...

Đối với Thái Nguyên, Khu công nghệ số Yên Bình cũng được xác định có tiềm năng thu hút các dự án công nghệ cao liên quan. Đây là những tiền đề quan trọng để tỉnh cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế tầm thấp, gắn với thế mạnh công nghiệp, nông nghiệp và chuyển đổi số...

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực có nhiều triển vọng ứng dụng UAV, đặc biệt đối với ngành chè,– lĩnh vực sản xuất có vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế và thương hiệu của Thái Nguyên. Với vùng nguyên liệu rộng, địa hình đồi núi đa dạng và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn sản phẩm, UAV có thể hỗ trợ thu thập hình ảnh, lập bản đồ vùng trồng, theo dõi sinh trưởng, phát hiện dấu hiệu sâu bệnh, cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý sản xuất...

Tại Hội nghị ứng dụng chuyển đổi số UAV do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức tháng 8-2026, các tài liệu nghiên cứu đã giới thiệu kinh nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan...

Theo những thông tin được trình bày, thiết bị bay nông nghiệp có thể giúp giảm đáng kể mức độ tiếp xúc với hóa chất của người lao động, tiết kiệm khoảng 20-30% lượng thuốc bảo vệ thực vật, 80% lượng nước so với phương pháp phun thủ công. Năng suất phun có thể tăng từ 30-50 lần, đạt khoảng 30-50ha/ngày đối với một máy trong điều kiện phù hợp.

Những kinh nghiệm này mở ra hướng nghiên cứu đáng chú ý đối với vùng chè và các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung của Thái Nguyên. Hướng triển khai phù hợp là lựa chọn một số vùng sản xuất để thử nghiệm ở quy mô nhỏ, xác định rõ mục tiêu, đo lường và so sánh hiệu quả với phương thức đang áp dụng.

Khi đáp ứng yêu cầu, có thể từng bước mở rộng, kết nối dữ liệu UAV với nền tảng quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và nhật ký sản xuất điện tử. Qua đó, công nghệ không chỉ góp phần giảm chi phí, sức lao động mà còn nâng cao hiệu quả quản lý vùng nguyên liệu, thúc đẩy phát triển dịch vụ nông nghiệp số.

Kinh tế tầm thấp từ UAV đang mở ra khả năng kết nối công nghệ mới với những nhu cầu phát triển cụ thể của Thái Nguyên. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị kinh tế - xã hội, tỉnh cần lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, bắt đầu từ những bài toán thực tiễn, thử nghiệm có kiểm soát, đánh giá khách quan và mở rộng trên cơ sở hiệu quả.

Phát triển kinh tế tầm thấp không đơn thuần là đưa thiết bị bay vào hoạt động mà còn là quá trình hình thành hệ sinh thái công nghệ, dữ liệu, nhân lực và dịch vụ gắn với thế mạnh địa phương. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Thái Nguyên chủ động nắm bắt cơ hội từ công nghệ mới, tạo thêm động lực phát triển trong giai đoạn tới.