Kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 49 tỷ USD năm 2026

Thương mại điện tử dẫn dắt kinh tế số Việt Nam

Báo cáo e-Conomy SEA 2026 do Google, Temasek và Bain & Company công bố ngày 5/11 dự báo tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ giao dịch trên các nền tảng số (GMV) của Việt Nam đạt 49 tỷ USD trong năm 2026. Với mức tăng trưởng 20%, Việt Nam cùng Malaysia dẫn đầu Đông Nam Á về tốc độ mở rộng kinh tế số.

Động lực chính đến từ thương mại điện tử, lĩnh vực chiếm khoảng hai phần ba quy mô kinh tế số Việt Nam. Theo báo cáo, tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử dự kiến đạt 32 tỷ USD trong năm 2026, tăng 22% so với năm trước. Nếu duy trì đà phát triển, thị trường có thể đạt 61 tỷ USD vào năm 2030, gần gấp đôi quy mô hiện tại.

Báo cáo e-Conomy SEA 2026 - Việt Nam bứt phá trở thành nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, dự kiến đạt 49 tỷ USD vào năm 2026, dẫn đầu khu vực về mức độ gắn kết với AI.

Các nền tảng thương mại điện tử đang ứng dụng AI để phân tích nhu cầu, giới thiệu sản phẩm phù hợp và nâng cao khả năng chuyển đổi đơn hàng. Đối với người bán, công cụ tự động hóa hỗ trợ đăng tải sản phẩm, quản lý gian hàng và tối ưu quy trình vận hành.

Du lịch trực tuyến tiếp tục là một trong những lĩnh vực có tốc độ mở rộng nhanh nhất khu vực, với mức tăng trưởng 15%, đạt khoảng 5 tỷ USD trong năm 2026. Việt Nam cùng Malaysia dẫn đầu Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng của phân khúc này. AI cũng được sử dụng ngày càng nhiều trong tìm kiếm điểm đến, xây dựng lịch trình và lựa chọn dịch vụ du lịch.

Các lĩnh vực khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số. Truyền thông trực tuyến tăng 17%, đạt khoảng 7 tỷ USD, trong khi gọi xe công nghệ và giao đồ ăn tăng 17%, đạt 6 tỷ USD. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải sử dụng phương tiện điện đang góp phần định hình lại thị trường dịch vụ di chuyển và giao nhận.

Đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực phản ánh xu hướng các nền tảng số mở rộng hoạt động, đồng thời chú trọng khai thác hiệu quả hệ sinh thái khách hàng hiện hữu. Việc ứng dụng AI ngày càng gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh.

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AI và tài chính số mở rộng dư địa tăng trưởng

Một trong những kết quả nổi bật của e-Conomy SEA 2026 là Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ gắn kết với AI tạo sinh trong đời sống hằng ngày. Theo báo cáo, khoảng 45 triệu người tại Việt Nam đã sử dụng công nghệ này, tương đương 65% lực lượng lao động, với tổng cộng khoảng 31 tỷ lượt truy vấn AI mỗi năm.

Tần suất sử dụng cũng ở mức cao khi cứ năm người dùng AI tạo sinh thì có hai người tương tác với công cụ hằng ngày. Trung bình mỗi người tiếp cận ít nhất năm công cụ AI khác nhau, phản ánh sự phổ biến của công nghệ trong học tập, làm việc, tìm kiếm thông tin và giải quyết những nhu cầu thường nhật.

Khoảng 44% hành trình tiêu dùng tại Việt Nam bắt đầu bằng AI, trong khi bốn trên năm người dùng sẵn sàng giao hoạt động mua sắm cho các tác nhân AI tự chủ. Xu hướng này đang thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và tổ chức hoạt động bán hàng.

Một đặc điểm đáng chú ý là tiếng Việt chiếm tới 80% tổng số cuộc hội thoại với AI tại Việt Nam, mức sử dụng ngôn ngữ bản địa cao nhất trong sáu nền kinh tế lớn của Đông Nam Á. Điều này làm gia tăng nhu cầu phát triển các mô hình AI phù hợp với ngôn ngữ và thói quen sử dụng trong nước.

Ông Marc Woo - Tổng giám đốc Google Việt Nam nhận định, kinh tế số Việt Nam đang được thúc đẩy bởi sự đón nhận tích cực của người dùng cùng các chính sách phát triển AI ở cấp quốc gia. “Việc chạm mốc 49 tỷ USD tổng giá trị hàng hoá, đồng thời dẫn đầu khu vực về tần suất gắn kết AI hàng ngày bằng ngôn ngữ bản địa, là minh chứng rõ nét cho sự nhạy bén của người Việt trước các xu hướng công nghệ. Khi gần một nửa hành trình tiêu dùng hiện nay bắt đầu từ AI và 4 trên 5 người dùng sẵn sàng ủy thác việc mua sắm cho tác nhân AI, chúng ta đang chứng kiến một thị trường có vị thế độc nhất để biến AI thường nhật thành đòn bẩy kinh tế mang tính bước ngoặt”, ông Marc Woo chia sẻ.

Ông Andrea Campagnoli - Đối tác Điều hành tại Bain & Company Việt Nam cho rằng mức độ ứng dụng AI cao đang tạo nền tảng để doanh nghiệp đổi mới hoạt động, song hiệu quả kinh doanh mới là thước đo giá trị thực tế của công nghệ. “Thước đo thành công thực sự đang dịch chuyển từ việc áp dụng công nghệ đơn thuần sang khả năng mang lại hiệu quả kinh doanh thực tiễn. Những doanh nghiệp biết tái định hình quy trình làm việc xoay quanh AI, thay vì chỉ tích hợp máy móc, sẽ biến đà tăng trưởng này thành lợi thế cạnh tranh bền vững”, ông Andrea Campagnoli nhận định.

Đồ họa thể hiện triển vọng tăng trưởng dài hạn của kinh tế số Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng kép dự báo đạt 16% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2035.

Dịch vụ tài chính số tiếp tục mở rộng mạnh mẽ, trong đó cho vay số tăng 34%, đưa quy mô dư nợ lên 14 tỷ USD. Thanh toán số tăng 21%, đạt tổng giá trị giao dịch 197 tỷ USD trong năm 2026 và dự kiến đạt 302 tỷ USD vào năm 2030. Số lượng giao dịch không tiền mặt trong giai đoạn đầu năm 2026 tăng 38%, phản ánh sự thay đổi trong thói quen thanh toán của người tiêu dùng.

Dòng vốn tư nhân vào lĩnh vực công nghệ cũng đang điều chỉnh. Trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu thận trọng hơn, nguồn vốn tại Việt Nam có xu hướng chuyển từ các mô hình thu hút người dùng ngắn hạn sang doanh nghiệp có khả năng sinh lời bền vững. Những lĩnh vực như trung tâm dữ liệu, chất bán dẫn và công nghệ mới nổi được quan tâm nhiều hơn.

Với quy mô kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 49 tỷ USD, yêu cầu đặt ra là chuyển lợi thế về thị trường và mức độ ứng dụng AI thành hiệu quả kinh doanh cụ thể. Khả năng phát triển hạ tầng số, nâng cao năng lực doanh nghiệp và khai thác công nghệ phù hợp sẽ giữ vai trò quan trọng đối với triển vọng tăng trưởng trong những năm tới.