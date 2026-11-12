Kinh tế số từ những việc làm thiết thực

Rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, đó là những thay đổi rõ nét từ khi nền tảng cửa khẩu số được triển khai tại Cửa khẩu Kim Thành. Nếu trước đây doanh nghiệp phải khai báo trên nhiều phần mềm khác nhau thì nay chỉ cần thực hiện một lần trên nền tảng tích hợp.

100% doanh nghiệp xuất - nhập khẩu qua Cửa khẩu Kim Thành đều kết nối trên nền tảng cửa khẩu số.

Anh Trần Trung Hiếu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Anh Minh chia sẻ: Việc triển khai cửa khẩu số giúp doanh nghiệp chủ động theo dõi toàn bộ quá trình thông quan. Ngay cả khi phát sinh vướng mắc, doanh nghiệp có thể kiểm tra trực tuyến phương tiện đang gặp trở ngại ở khâu nào, nguyên nhân do đâu để kịp thời điều chỉnh thông tin, xử lý sai sót, hạn chế rủi ro và tiết kiệm thời gian”.

Đến nay, 100% doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành đã kết nối trên nền tảng cửa khẩu số. Từ 19 điểm chạm, quy trình thông quan giảm còn 4 điểm chạm. Đặc biệt, thời gian xử lý tại Barie số 1 trước đây kéo dài từ 4 - 6 phút thì nay giảm xuống dưới 2 phút/xe. Không chỉ giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, hệ thống còn hình thành kho dữ liệu phục vụ thống kê, phân tích, dự báo hoạt động xuất - nhập khẩu, tạo cơ sở để Lào Cai tiến tới xây dựng cửa khẩu thông minh.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của tỉnh có 113 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia.

Không chỉ xây dựng cửa khẩu số, những tiện ích của công nghệ số đang lan tỏa đến các hoạt động giao dịch thường ngày, trong đó, thanh toán không dùng tiền mặt và hóa đơn điện tử đang từng bước thay đổi phương thức giao dịch, quản lý tài chính của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân.

Đến nay, 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã áp dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của tỉnh có 113 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia với 373 dòng sản phẩm. Cùng với đó, Lào Cai có 561 sản phẩm OCOP và đều được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Đây là nguồn hàng hóa có tiềm năng phát triển thị trường, nhưng để nâng cao giá trị, sản phẩm không chỉ cần bảo đảm chất lượng mà còn phải được quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ bằng những phương thức phù hợp.

Là một trong những địa phương có nhiều sản phẩm được chứng nhận OCOP của tỉnh Lào Cai, xã Văn Chấn xác định thương mại điện tử là lĩnh vực phát triển quan trọng trong phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Hữu Lực - Chủ tịch UBND xã Văn Chấn chia sẻ: Chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ bán lẻ thương mại điện tử đạt 10 – 15%/năm, chiếm khoảng 10 – 12% tổng mức bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng; 50% doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh,…

Xã Văn Chấn đặt mục tiêu 50% doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh.

"Để đạt mục tiêu này, chúng tôi đang hoàn thiện chính sách phát triển hạ tầng thương mại điện tử; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động phát triển thương mại điện tử, đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh lành mạnh trong thương mại điện tử,…” - ông Lực nhấn mạnh

Tiện ích số đang xuất hiện trong nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, việc chi trả qua tài khoản ngân hàng ngày càng phổ biến. Tổng số tiền chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản đạt 426,4 tỷ đồng; tỷ lệ người hưởng chế độ hằng tháng nhận qua tài khoản đạt 88,87%.

Trong lĩnh vực y tế, thanh toán không dùng tiền mặt đạt 52,03% tổng số lượt giao dịch, tương ứng 72,54% tổng giá trị giao dịch,… Điểm chung của những thay đổi ấy là giảm thời gian, chi phí, tăng tính minh bạch, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thanh toán số được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Định hướng cho phát triển kinh tế số, phát biểu tại buổi làm việc với ngành công thương, đồng chí Dương Quốc Huy – Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu: Cần phát triển thị trường nội địa, thương mại điện tử, hệ thống phân phối hiện đại gắn với chợ nông thôn; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế số, thương mại điện tử. Đồng thời, chuẩn hoá chất lượng hàng hoá, quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, phát triển dịch vụ logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới; hỗ trợ đưa nông sản, sản phẩm OCOP lên các sàn giao dịch. Cùng với đó, đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị hàng hoá và khả năng tham gia chuỗi cung ứng, thúc đẩy xuất khẩu.

Tỉnh Lào Cai triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các nền tảng, dữ liệu số.

Để kinh tế số thực sự trở thành động lực tăng trưởng, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng ứng dụng công nghệ mà còn phải nâng cao hiệu quả khai thác các nền tảng, dữ liệu số; bảo đảm người dân, doanh nghiệp có đủ điều kiện và năng lực tham gia. Với định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy thương mại điện tử, và mở rộng các dịch vụ số, Lào Cai đang từng bước thúc đẩy kinh tế số phát triển.