Kinh tế số 'phủ sóng' hoạt động kinh doanh tại Thanh Xuân

Thuận tiện, minh bạch hơn

Tại các chợ Thanh Xuân, Nhân Chính và Thượng Đình, mã QR đặt trước quầy hàng đã dần trở nên quen thuộc với cả người bán và người mua. Hình thức thanh toán này cũng được triển khai trên 5 tuyến phố Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Lê Văn Thiêm, Ngụy Như Kon Tum và Nguyễn Trãi. Đến nay, cả 3 chợ dân sinh và 5 tuyến phố kinh doanh trên địa bàn đều đã áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Với nhiều người dân, sự thay đổi được cảm nhận ngay từ những giao dịch nhỏ hằng ngày. Ông Nguyễn Xuân Hồng, Tổ dân phố 41, phường Thanh Xuân cho biết, việc quét mã giúp mua bán nhanh hơn, không phải chuẩn bị hay đếm tiền mặt. “Từ khi chợ có mã QR, tôi thấy việc mua bán thuận tiện hơn rất nhiều”, ông Hồng chia sẻ.

Chợ Nhân Chính triển khai mô hình “Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt”. Ảnh: Tùng Lâm

Với người trẻ, thanh toán điện tử còn được lựa chọn bởi sự nhanh gọn và khả năng theo dõi chi tiêu. Anh Phùng Mạnh Hưng, phường Thanh Xuân cho biết, anh thường ưu tiên quét mã QR khi mua sắm vì thuận tiện, dễ kiểm soát các khoản đã chi.

“Theo tôi, việc các quầy hàng trong chợ sử dụng mã QR giúp mua bán nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và hạn chế nhầm lẫn tiền bạc”, anh Hưng nói.

Từ thay đổi trong cách thanh toán, việc ứng dụng công nghệ tiếp tục được mở rộng sang nhiều khâu khác như hóa đơn điện tử, nộp thuế trực tuyến, phần mềm quản lý bán hàng và các nền tảng phục vụ kinh doanh.

Phường Thanh Xuân hiện có 8.886 hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện hỗ trợ chuyển đổi số. Trong đó, 5.693 đơn vị đã được tiếp cận các giải pháp số, gồm 2.294 hộ kinh doanh và 3.399 doanh nghiệp nhỏ và vừa, tương đương 64,1% tổng số đối tượng. Kết quả này đạt 213,5% so với chỉ tiêu tối thiểu được giao.

Người dân thanh toán bằng mã QR tại một điểm kinh doanh trên địa bàn phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Việc hỗ trợ được triển khai với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông và ngân hàng. Tùy nhu cầu, các cơ sở được hướng dẫn sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý bán hàng, tài khoản thanh toán và những công cụ phục vụ quản lý, giao dịch.

Chị Vũ Diệu Linh, chủ một cơ sở giặt là trên địa bàn phường Thanh Xuân cho biết, các hướng dẫn trực tiếp giúp người kinh doanh dễ tiếp cận hơn với những thủ tục và công cụ trên môi trường số, nhất là nộp thuế, quản lý đơn hàng và doanh thu.

“Các công cụ trực tuyến giúp giảm thời gian đi lại, bớt thao tác thủ công và thuận tiện hơn trong quản lý. Tôi mong những buổi hướng dẫn tương tự tiếp tục được tổ chức để hộ kinh doanh có thêm cơ hội tiếp cận và sử dụng các tiện ích số”, chị Linh chia sẻ.

Nâng hiệu quả sử dụng

Trong lĩnh vực thuế, 230/236 hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng trên địa bàn phường Thanh Xuân đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 97,5%; thêm 115 hộ đăng ký mới sử dụng hóa đơn điện tử. Số hộ thực hiện nộp thuế điện tử đạt 7.190/7.282, tương đương 98,7%. Những con số này cho thấy việc ứng dụng công nghệ đang dần đi từ khâu thanh toán sang quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh.

Tuyến phố 4.0 trên địa bàn phường Thanh Xuân, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động kinh doanh. Ảnh: Tùng Lâm

Kênh bán hàng trực tuyến cũng được mở rộng. Phường Thanh Xuân đã hỗ trợ đưa 11 sản phẩm lên TikTok Shop và Shopee, đồng thời tổ chức 15 buổi livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn. Đây là hướng tiếp cận thêm cho các cơ sở kinh doanh bên cạnh hình thức bán hàng truyền thống.

Người dân thanh toán bằng mã QR tại chợ trên địa bàn phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Ở khu dân cư, 51/51 tổ dân phố đã hình thành nhóm cộng đồng trên nền tảng iHanoi, thu hút 4.414 người tham gia. Thông qua các nhóm này và lực lượng chuyển đổi số cộng đồng, người dân, tiểu thương được hướng dẫn tiếp cận các tiện ích số, sử dụng dịch vụ trực tuyến và từng bước hình thành thói quen tương tác trên môi trường số.

Phó Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Vũ Ngọc Tú nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ ở cơ sở phải gắn với những tiện ích người dân có thể sử dụng thường xuyên, dễ tiếp cận. Vì vậy, các Tổ chuyển đổi số cộng đồng cần tiếp tục hỗ trợ trực tiếp, nhất là người cao tuổi và những người còn hạn chế kỹ năng công nghệ, đồng thời tăng cường hướng dẫn về an toàn thông tin trong quá trình sử dụng.

Thực tế, mức độ ứng dụng giữa các cơ sở kinh doanh vẫn chưa đồng đều, phần lớn mới tập trung vào những công cụ thiết yếu như mã QR, máy POS, hóa đơn điện tử hoặc phần mềm bán hàng. Số đơn vị sử dụng từ 4 đến 6 nhóm nền tảng mới chiếm khoảng 1,6%.

Thời gian tới, phường Thanh Xuân sẽ tăng cường hướng dẫn các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác thêm các công cụ quản lý kho, đơn hàng, kế toán - hóa đơn số, quản trị khách hàng, phù hợp với quy mô và nhu cầu của từng cơ sở.

Với 3 chợ dân sinh và 5 tuyến phố đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, phường Thanh Xuân tiếp tục duy trì và nâng hiệu quả sử dụng và khả năng nhận diện các hình thức gian lận trên môi trường số.