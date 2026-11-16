Kinh tế số mở rộng dư địa phát triển kinh tế nông thôn

Mở rộng thị trường cho sản phẩm nông thôn

Tại Hà Nội, nhiều địa phương đang chủ động khai thác lợi thế này, đưa chuyển đổi số trở thành một trong những giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Thành Chung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên cho biết, xã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hiệu quả các phiên livestream giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản trên môi trường số. Cùng với đó, địa phương tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp (DN) hộ kinh doanh và người dân tiếp cận các giải pháp công nghệ phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Một mô hình có kết quả nổi bật là chương trình “Phượng Dực Vươn Mình” tại xã Phượng Dực. Thông qua chương trình, gần 70 nhà bán hàng tại địa phương đã được đào tạo về kinh doanh trên TikTok Shop, trong đó khoảng một nửa bước đầu duy trì hoạt động ổn định hằng tháng.

Đáng chú ý, Mây Tre An Phú, cơ sở sản xuất các sản phẩm thủ công từ cỏ tế đặc trưng của địa phương, đã tiêu thụ gần 22.000 sản phẩm chỉ trong 3 tháng trên nền tảng này. Kết quả cho thấy, khi được trang bị kỹ năng kinh doanh số và tiếp cận đúng phương thức quảng bá, những sản phẩm thủ công truyền thống hoàn toàn có thể tìm được thị trường mới, vượt ra khỏi giới hạn địa lý của làng nghề.

Xây dựng hệ sinh thái số kinh tế nông thôn

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp nhận định, thương mại điện tử, đặc biệt là hoạt động kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội, đang phát triển rất nhanh. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 45%, trong khi tăng trưởng bán lẻ nói chung chỉ ở mức 11-12%. Điều này cho thấy thương mại điện tử đang trở thành kênh phân phối có tiềm năng lớn, với tốc độ tăng trưởng cao gấp 3-4 lần so với bán lẻ truyền thống.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, đối với các làng nghề, đặc biệt là làng nghề Hà Nội, dư địa phát triển trên nền tảng số còn rất lớn. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ có lợi thế về tính độc bản, sự khác biệt trong thiết kế, nguyên liệu và kỹ thuật chế tác. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa, lịch sử, tâm huyết và sức sáng tạo của người nghệ nhân.

Đây chính là lợi thế để khai thác các nền tảng mạng xã hội thông qua video ngắn, livestream và nội dung trực quan, sinh động. Khi người tiêu dùng hiểu được giá trị lao động, sự tỉ mỉ và nét văn hóa kết tinh trong mỗi sản phẩm, khả năng tiếp cận, thuyết phục khách hàng và gia tăng giá trị hàng hóa cũng được nâng lên.

Dù mở ra nhiều cơ hội, quá trình phát triển kinh tế số tại khu vực nông thôn vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Năng lực vận hành gian hàng trực tuyến, kỹ năng xây dựng nội dung, quảng bá sản phẩm và chăm sóc khách hàng của nhiều hộ sản xuất còn hạn chế. Chi phí vận chuyển, đóng gói, thanh toán và xử lý đơn hàng cũng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Đặc biệt, việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử mới chỉ là bước khởi đầu. Để kinh tế số thực sự trở thành động lực tăng trưởng, các chủ thể cần xây dựng được kênh bán hàng hoạt động thường xuyên, duy trì chất lượng sản phẩm, bảo đảm khả năng cung ứng và tạo dựng uy tín với người tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó có Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội để tổ chức các chương trình xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Trong đó, Trung tâm đặc biệt quan tâm hỗ trợ giảm chi phí bán hàng, nhất là chi phí vận chuyển; tháo gỡ những vướng mắc về đóng gói, thanh toán, xử lý đơn hàng và vận hành gian hàng trực tuyến. Mục tiêu không chỉ là giúp các chủ thể đưa sản phẩm lên sàn mà quan trọng hơn là hình thành những kênh bán hàng hiệu quả, duy trì hoạt động ổn định và bền vững.