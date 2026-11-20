Đưa chuyển đổi số vào cuộc sống

Hưởng ứng đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, vừa qua, xã Sóc Sơn đã tổ chức thành công Ngày hội Chuyển đổi số năm 2026, với nhiều hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong thương mại, dịch vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Điểm nhấn trong ngày hội này là việc UBND xã công bố và thực hiện nghi thức gắn biển 26 tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, hàng ngàn hộ kinh doanh đã được các ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản miễn phí, tặng thiết bị loa thông báo biến động số dư, hỗ trợ duy trì số dư tài khoản.

Xã Sóc Sơn gắn biển các tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Tùng Nguyễn

Chị Nguyễn Thị Hà, một hộ kinh doanh hàng gia dụng tại thôn Thái Phù (xã Sóc Sơn) chia sẻ, mô hình tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt đã tạo điều kiện để các hộ tiểu thương như chị được tiếp cận phương thức thanh toán hiện đại, an toàn và thuận tiện hơn.

Không chỉ vậy, việc nhân rộng mô hình tuyến phố không dùng tiền mặt tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã còn từng bước hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong cộng đồng dân cư, từng bước xây dựng xã hội số, phát triển công dân số.

Cũng tại Ngày hội Chuyển đổi số năm 2026 vừa qua, người dân đã được tham quan, trải nghiệm các gian hàng giới thiệu nhiều tiện ích và giải pháp công nghệ; tham gia các phiên livestream, tư vấn số hóa quản lý bán hàng, cùng nhiều hoạt động tương tác khác.

Ngoài ra, hội thảo “Chuyển đổi số - Mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh” được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội, cũng mang lại nhiều kiến thức hữu ích về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; thương mại điện tử; trình diễn livestream; tài chính số toàn diện và tư vấn trực tiếp.

Trưởng phòng Kinh tế xã Sóc Sơn Vũ Thùy Ngân cho biết, các mô hình chuyển đổi số bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho chủ thể. Qua đó, từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với các thành phần kinh tế, mọi người dân và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đẩy mạnh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Thực tế cho thấy, từ mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử đến bán hàng trên nền tảng số…, các mô hình chuyển đổi số đã bắt đầu tạo ra những giá trị mới, có ý nghĩa thiết thực trong phát triển kinh tế trên địa bàn xã Sóc Sơn.

Điều đáng khích lệ, quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế có sự tham gia rất tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã Sóc Sơn, nhất là trong việc phổ biến kiến thức về bán hàng trực tuyến, livestream, thanh toán QR, hóa đơn điện tử…

Người dân xã Sóc Sơn được hỗ trợ tiếp cận công nghệ số. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sóc Sơn Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tổ chức 5 lớp tập huấn “Bình dân học vụ số”, 3 buổi tập huấn về kỹ năng livestream bán hàng trực tuyến; đồng thời tổ chức thành công 3 phiên livestream trực tuyến giới thiệu các sản phẩm OCOP của hội viên nông dân.

Thông qua các chương trình tập huấn được xã Sóc Sơn tích cực triển khai, đến nay, hơn 80% lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn xã đã được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về công nghệ số, biết sử dụng các ứng dụng hỗ trợ sản xuất, quản lý đơn hàng, kết nối khách hàng.

Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Trịnh Văn Duy nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định phát triển kinh tế số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm gia tăng giá trị sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người dân, hướng đến bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số, thanh toán không dùng tiền mặt; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và xúc tiến thương mại thông qua các phiên livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

“Đây là những giải pháp trọng tâm nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm của địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế số theo định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW”, ông Trịnh Văn Duy nhấn mạnh.

UBND xã Sóc Sơn cũng sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng đồng bộ đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế số. Trước mắt là tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kho dữ liệu số, Trung tâm điều hành thông minh (IOC); đồng thời triển khai hiệu quả các dự án Du lịch thông minh, mô hình Chợ số và các nhiệm vụ chuyển đổi số đã được phê duyệt.

“Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ là nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; sâu xa hơn, đây là nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển và nâng cao năng lực quản trị trong thời đại số. Đối với xã Sóc Sơn, thành công của Nghị quyết sẽ không chỉ được đo bằng số lượng cơ sở dữ liệu được xây dựng, mà quan trọng hơn là bằng chất lượng quản trị địa phương, hiệu quả phục vụ nhân dân, năng lực cạnh tranh của địa phương và niềm tin của người dân đối với Đảng, chính quyền...” Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn