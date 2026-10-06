Kinh tế số của Singapore tăng trưởng mạnh mẽ

Theo Báo cáo Kinh tế số Singapore 2026 do Cơ quan Phát triển Truyền thông và Thông tin Singapore (IMDA) công bố ngày 5/10, quy mô nền kinh tế số Singapore tăng từ 136,5 tỷ SGD năm 2024 lên 144,1 tỷ SGD năm 2025. Tốc độ tăng trưởng 5,6% cao hơn đáng kể mức tăng 3,1% của GDP danh nghĩa Singapore trong cùng kỳ. Tỷ trọng kinh tế số trong GDP cũng tăng từ 18,8% lên 19,3%.

Nhu cầu nhân lực công nghệ đã tăng nhanh trong thời gian qua, cụ thể, số lượng nhân lực công nghệ tại Singapore đạt khoảng 222.200 người trong năm 2025, tăng 3,8% so với mức 214.000 người của năm 2024. Nhân lực công nghệ hiện nay chiếm 5,4% tổng số lao động tại Singapore, tăng từ 5,3% năm 2024 và 5,2% năm 2023.

Đáng chú ý, động lực tăng trưởng việc làm trong nhóm ngành công nghệ đang chuyển mạnh sang các ngành truyền thống. Năm 2025, số chuyên gia công nghệ làm việc trong các ngành ngoài lĩnh vực thông tin và truyền thông tăng 5,3%, lên 130.900 người. Trong khi đó, nhân lực công nghệ trong chính lĩnh vực thông tin và truyền thông tăng 1,8%, lên 91.300 người.

Như vậy, khoảng 59% chuyên gia công nghệ của Singapore hiện làm việc ngoài ngành công nghệ, đặc biệt tại các lĩnh vực như tài chính, sản xuất và thương mại. Điều này cho thấy công nghệ ngày càng trở thành năng lực cốt lõi của toàn bộ nền kinh tế thay vì chỉ tập trung trong các doanh nghiệp công nghệ. Các nhóm nghề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và an ninh mạng nằm trong số những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng nhân lực nhanh nhất.

Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được doanh nghiệp Singapore ứng dụng rộng rãi. Cùng với sự mở rộng của kinh tế số, mức độ ứng dụng AI của doanh nghiệp Singapore cũng tăng mạnh.

Kinh tế số tiếp tục trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Singapore.

Theo IMDA, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng AI tăng từ 14,7% năm 2024 lên 23,5% năm 2025. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), tỷ lệ này tăng từ 14,5% lên 23,4%; trong khi các doanh nghiệp lớn trong nước tăng từ 62,5% lên 70,4%.

Gần 90% doanh nghiệp đã ứng dụng AI sử dụng các công cụ AI thương mại có sẵn trên thị trường, trong khi đó một bộ phận doanh nghiệp bắt đầu lựa chọn hoặc phát triển các công cụ AI phù hợp với nhu cầu riêng. Đáng chú ý, 87,6% doanh nghiệp sử dụng AI cho biết công nghệ này giúp nâng cao năng suất và cải thiện quy trình, trong khi 44% ghi nhận tác động tích cực về giảm chi phí và tối ưu hóa nguồn lực.

Số hóa lan rộng sang các ngành kinh tế truyền thống, đây là điểm đáng chú ý trong báo cáo IMDA, phần lớn giá trị của kinh tế số Singapore không còn đến trực tiếp từ khu vực công nghệ. Năm 2025, quá trình số hóa tại các ngành ngoài lĩnh vực thông tin và truyền thông tạo ra khoảng 97 tỷ SGD giá trị gia tăng, tăng 3,6% so với 93,6 tỷ SGD năm 2024. Trong đó, tài chính và bảo hiểm đứng đầu với 39,1 tỷ SGD, tiếp theo là thương mại bán buôn với 29,3 tỷ SGD. Trong khi đó, bản thân khu vực thông tin và truyền thông tạo ra 47,1 tỷ SGD giá trị gia tăng, tăng từ 42,8 tỷ SGD năm 2024. Khu vực này hiện chiếm 6,3% GDP Singapore, tăng từ 5,9% một năm trước.

Những con số trên cho thấy quá trình chuyển đổi số đang diễn ra trên diện rộng, từ tài chính, sản xuất, thương mại đến các ngành dịch vụ, qua đó tạo thêm nhu cầu về nhân lực AI, dữ liệu, điện toán và an ninh mạng.

Thu nhập nhân lực công nghệ tiếp tục ở mức cao. Thu nhập cũng phản ánh nhu cầu lớn đối với nhân lực công nghệ. Mức lương trung bình hàng tháng của lao động công nghệ tại Singapore đã đạt khoảng 8.000 SGD trong năm 2025, tăng nhẹ so với 7.950 SGD năm 2024 và cao hơn đáng kể mức lương trung bình 5.000 SGD của cư dân Singapore nói chung. Điều này cho thấy các kỹ năng công nghệ, đặc biệt là AI, dữ liệu và an ninh mạng, đang ngày càng có giá trị trên thị trường lao động Singapore.

Singapore đang tăng đầu tư vào đào tạo AI. Trước nhu cầu ngày càng tăng về nhân lực công nghệ, Singapore đang đẩy mạnh đào tạo và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động. IMDA cho biết chương trình TechSkills Accelerator sẽ được mở rộng, với mục tiêu nâng cao kỹ năng AI cho 40.000 chuyên gia công nghệ trong ba năm tới, tập trung vào các kỹ năng AI tiên tiến, trong đó có AI tác nhân (agentic AI).

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ National AI Impact Programme, Singapore đặt mục tiêu đào tạo khoảng 100.000 chuyên gia ngoài lĩnh vực công nghệ đến năm 2029 về các kỹ năng AI chuyên ngành.

Theo ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore, sự gia tăng của kinh tế số, AI và nhu cầu nhân lực công nghệ cho thấy Singapore đang chuyển từ giai đoạn xây dựng hạ tầng số sang giai đoạn ứng dụng công nghệ sâu rộng trong toàn bộ nền kinh tế. Điểm đáng chú ý là động lực tăng trưởng không chỉ đến từ các công ty công nghệ mà ngày càng đến từ các ngành truyền thống như tài chính, sản xuất và thương mại. Điều này có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào AI, dữ liệu, an ninh mạng, tự động hóa và đào tạo nhân lực trong những năm tới.

Với kinh tế số đã chiếm gần 1/5 GDP, Singapore đang củng cố vị thế là một trung tâm kinh tế số và AI quan trọng của khu vực, đồng thời tạo ra hệ sinh thái thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ, các ngành kinh tế truyền thống và nguồn nhân lực có kỹ năng số cao.

Để tận dụng những ưu thế của Singapore và đẩy nhanh quá trình số hóa nền kinh tế, Việt Nam nên đẩy mạnh hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng và phát triển hệ thống các phòng thí nghiệm dùng chung. Đồng thời, tăng cường chia sẻ nguồn nhân lực ngành công nghệ để Việt Nam nhanh chóng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.