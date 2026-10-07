Kinh tế số chiếm gần 20% GDP của Singapore

Chính phủ Singapore đặt mục tiêu nâng cao kỹ năng AI cho 40.000 chuyên gia công nghệ trong ba năm tới thông qua Chương trình TechSkills Accelerator. Ảnh minh họa: Thảo Ngân - Mekong ASEAN

Thương vụ Việt Nam tại Singapore ngày 6/10 cho biết, thông tin trên được công bố tại Báo cáo Kinh tế số 2026 do Cơ quan Phát triển Truyền thông và Thông tin Singapore (IMDA) phát hành ngày 5/10.

Theo báo cáo, quy mô nền kinh tế số của Singapore đã tăng từ 136,5 tỷ SGD năm 2024 lên 144,1 tỷ SGD năm 2025, tăng 5,6%. Nhu cầu nhân lực công nghệ cũng đạt tốc độ 3,8%, lên 220.000 người vào năm 2025 và chiếm 5,4% tổng số lao động của Singapore.

Hiện nay, khoảng 59% chuyên gia công nghệ của Singapore làm việc ngoài ngành công nghệ, tập trung ở lĩnh vực như tài chính, sản xuất và thương mại. Năm 2025, số chuyên gia công nghệ làm việc ngoài ngành đã tăng 5,3%, ở mức 130.900 người.

Mức lương trung bình của nhóm lao động công nghệ đạt khoảng 8.000 SGD, cao hơn mức lương trung bình của Singapore (đạt khoảng 5.000 SGD).

Ứng dụng AI rộng rãi

Cùng với sự mở rộng của kinh tế số, mức độ ứng dụng AI của các doanh nghiệp Singapore cũng tăng mạnh. Theo IMDA, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng AI tăng từ 14,7% năm 2024 lên 23,5% năm 2025. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), tỷ lệ này tăng từ 14,5% lên 23,4%; các doanh nghiệp lớn trong nước tăng từ 62,5% lên 70,4%.

Có 87,6% doanh nghiệp sử dụng AI cho biết công nghệ này giúp nâng cao năng suất và cải thiện quy trình, 44% ghi nhận tác động tích cực về giảm chi phí và tối ưu hóa nguồn lực.

Báo cáo cũng chỉ rõ, Singapore đang đẩy mạnh vào đào tạo AI. Chương trình TechSkills Accelerator của Chính phủ Singapore sẽ được mở rộng, với mục tiêu nâng cao kỹ năng AI cho 40.000 chuyên gia công nghệ trong ba năm tới, tập trung vào các kỹ năng AI tiên tiến, trong đó có AI tác nhân (agentic AI).

Đánh giá về xu hướng trên, thông tin trong báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại Singapore ngày 6/10, Tham tán thương mại Cao Xuân Thắng cho rằng, sự gia tăng kinh tế số, AI và nhu cầu nhân lực công nghệ cho thấy, Singapore đang chuyển từ giai đoạn xây dựng hạ tầng số sang giai đoạn ứng dụng công nghệ sâu rộng trong toàn bộ nền kinh tế.

“Để tận dụng những ưu thế của Singapore và đẩy nhanh quá trình số hóa nền kinh tế, Việt Nam có thể tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng và phát triển hệ thống các phòng thí nghiệm dùng chung. Đồng thời, tăng cường chia sẻ nguồn nhân lực ngành công nghệ để Việt Nam nhanh chóng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu,” ông Cao Xuân Thắng nhận định.