Kinh tế số Bắc Ninh – Lợi thế từ công nghiệp lõi

Từ một loại cây quen thuộc trên những triền đồi, cây sả chanh đang được người dân nâng giá trị bằng cách làm mới. Khi tham gia HTX, người dân không chỉ có đầu ra ổn định mà còn từng bước thoát nghèo, tạo dựng sinh kế ngay trên quê hương.