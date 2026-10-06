Kinh tế số Bắc Ninh – Lợi thế từ công nghiệp lõi
Năm 2025, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đạt 46,3%, đứng đầu cả nước và cao hơn nhiều so với mức bình quân quốc gia. Đằng sau con số này là vai trò đặc biệt lớn của ngành công nghiệp điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học - nhóm ngành thuộc kinh tế số lõi. Từ lợi thế công nghiệp lõi, Bắc Ninh đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh hơn sang đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn hơn trong giai đoạn mới.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/kinh-te-so-bac-ninh-loi-the-tu-cong-nghiep-loi/7349.html