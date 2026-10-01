Kinh tế Quảng Ninh 9 tháng: GRDP tăng 12,54%, thu ngân sách gần 78.000 tỷ đồng

Một góc thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN

Theo báo cáo của Thống kê Quảng Ninh, GRDP quý 3/2026 của thành phố theo giá so sánh năm 2020 ước tăng 15,04% so với cùng kỳ năm trước (YoY); tính chung 9 tháng đầu năm tăng 12,54% YoY.

Trong quý 3, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 18,51%; dịch vụ tăng 14,07%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%. Lũy kế 9 tháng, ba khu vực này lần lượt tăng 14,02%, 13,82% và 4,7%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng cao, với giá trị tăng thêm 9 tháng đạt 26,67% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp 3,82 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Trong khi đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,97%, khai khoáng tăng 6,4%.

Du lịch đón 18,8 triệu lượt khách

Cùng với công nghiệp, khu vực dịch vụ tiếp tục là một trụ cột tăng trưởng. Giá trị tăng thêm của ngành bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy tăng 16,57% trong 9 tháng; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 12,09%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,88%.

Du lịch ghi nhận mức tăng đáng kể trong quý 3, với tổng lượng khách đến Quảng Ninh trong quý ước đạt 6,375 triệu lượt, tăng 27% YoY. Trong đó khách quốc tế đạt 1,58 triệu lượt, tăng 62%.

Lũy kế 9 tháng, Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, tăng 9,9% YoY. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt, tăng 30%; khách lưu trú đạt 7,3 triệu lượt, tăng 13%.

Hoạt động thương mại cũng được hỗ trợ bởi sự mở rộng của sản xuất và xuất nhập khẩu. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng ước tăng 33,59% YoY, với 8 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động và nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô. Riêng các khu công nghiệp thu hút thêm trên 10.000 lao động trong 9 tháng.

Theo số liệu của Chi cục Hải quan Khu vực VIII được dẫn trong báo cáo, kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm của Quảng Ninh tăng 27,7% YoY. Hơn 1.400 doanh nghiệp mới đến làm thủ tục hải quan, đóng góp khoảng 1,23 tỷ USD vào kim ngạch xuất nhập khẩu và trên 1.277 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Thu ngân sách Nhà nước gần 78.000 tỷ đồng

Một trong những chỉ tiêu nổi bật khác của Quảng Ninh là thu ngân sách Nhà nước. Quý 3/2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt 27.600 tỷ đồng, tăng 33,1% YoY.

Lũy kế 9 tháng, tổng thu ngân sách ước đạt 77.800 tỷ đồng, tăng 59,2% YoY. Trong đó, thu nội địa đạt 66.600 tỷ đồng, tăng 71,2%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 11.200 tỷ đồng, tăng 12,4%.

Hoạt động tín dụng cũng duy trì tăng trưởng. Đến hết 9 tháng, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn ước đạt 247.000 tỷ đồng, tăng 16,6% YoY; huy động vốn đạt khoảng 271.000 tỷ đồng, tăng 12,6%.

Nhiều dự án lớn tạo động lực tăng trưởng

Bên cạnh sản xuất công nghiệp, hoạt động đầu tư và triển khai các dự án quy mô lớn tiếp tục tạo thêm khối lượng cho lĩnh vực xây dựng, vận tải, thương mại và dịch vụ tại Quảng Ninh trong 9 tháng đầu năm.

Theo cơ quan thống kê, nhiều dự án lớn đang được triển khai, nổi bật là Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh của liên danh Vingroup – Vinhomes; Công viên Đại Dương Hạ Long của Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long; dự án Aeon Mall cùng các tổ hợp thương mại, căn hộ và nhà ở xã hội.

Trong đó, Công viên Đại Dương Hạ Long tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại, đồng thời khởi công nhiều công trình cao tầng, tổ hợp thương mại - dịch vụ và hạ tầng. Cơ quan thống kê đánh giá các dự án này có quy mô vốn lớn, tiến độ thi công nhanh và phát sinh khối lượng xây dựng đáng kể trong 9 tháng đầu năm 2026, qua đó tạo nhu cầu về vật liệu xây dựng, vận tải và lao động.

Còn tại dự án Hạ Long Xanh, quy mô phương tiện, máy móc thi công liên tục được gia tăng. Số xe, máy thi công tăng từ 1.575 phương tiện vào tháng 4 lên 2.020 phương tiện trong tháng 9; lực lượng lái xe tăng từ 2.045 người lên 2.898 người. Khối lượng thi công riêng tháng 9 đạt khoảng 4,7 triệu m3. Theo kế hoạch nêu trong báo cáo thống kê, quy mô phương tiện và nhân lực tại dự án còn tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm.

Sự hiện diện của các dự án lớn cũng tạo hiệu ứng lan tỏa sang thương mại. Theo cơ quan thống kê, quá trình triển khai Hạ Long Xanh, Công viên Đại Dương Hạ Long và Aeon Mall làm gia tăng nhu cầu về ô tô, máy móc, phụ tùng, nhiên liệu và vật liệu xây dựng; đồng thời thu hút thêm lao động ngoài địa phương, qua đó tạo thêm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ.