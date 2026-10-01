Kinh tế Phú Thọ gia tăng dư địa tăng trưởng sau sáp nhập

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Phú Thọ 9 tháng năm 2026 ước tăng 10,01% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: Vũ Oanh)

Không gian mới không chỉ tạo điều kiện để tỉnh tổ chức lại các nguồn lực phát triển, mà còn mở thêm dư địa thu hút đầu tư, hình thành các động lực tăng trưởng mới và nâng cao hiệu quả liên kết giữa các khu vực.

Những kết quả kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2026 đang cho thấy những tín hiệu tích cực đầu tiên. Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, kinh tế-xã hội tiếp tục duy trì xu hướng phát triển tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu ngân sách Nhà nước, nhất là nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tăng cao.

Điểm sáng từ thu hút đầu tư

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Phú Thọ 9 tháng năm 2026 ước tăng 10,01% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,48%, riêng công nghiệp tăng 14,28%; khu vực dịch vụ tăng 8,66% và nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,61%. Kết quả này tạo nền tảng để tỉnh tiếp tục tăng tốc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 11%.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, với mức tăng trưởng 10,01% trong 9 tháng, Phú Thọ đứng thứ 11 trong 34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng GRDP. Công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu của nền kinh tế, trong khi khu vực dịch vụ được xác định còn nhiều dư địa để mở rộng đóng góp vào tăng trưởng.

Thu hút đầu tư tiếp tục là một trong những điểm sáng nổi bật của kinh tế Phú Thọ trong 9 tháng năm 2026. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 2,4 tỷ USD, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại địa phương, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho quá trình mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Trong bối cảnh tỉnh đang tổ chức lại không gian phát triển sau hợp nhất, việc thu hút được nguồn vốn lớn có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng mà còn tạo động lực để hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, dịch vụ và đô thị. Khi các dự án được triển khai và đi vào hoạt động, nguồn vốn đầu tư sẽ tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa tới thương mại, dịch vụ, việc làm và thu ngân sách.

Cùng với thu hút đầu tư, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được Phú Thọ cải thiện theo hướng đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Một số cách làm, mô hình mới được doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao, trong đó có cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính và mô hình “Cà phê doanh nhân”.

Đây cũng là thời điểm Phú Thọ tập trung xử lý những điểm nghẽn của các dự án đang triển khai. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh tích cực chỉ đạo tháo gỡ các dự án thuộc nhóm 751, đồng thời quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án trọng điểm.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án được kỳ vọng giúp khơi thông nguồn lực, đưa đất đai, vốn và hạ tầng vào sử dụng hiệu quả hơn, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Lãnh đạo phường Hòa Bình tặng hoa chúc mừng lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Trương Hán Siêu tại phường Hòa Bình (Phú Thọ). (Nguồn: UBND tỉnh Phú Thọ)

Khai thác hiệu quả không gian phát triển mới

Một trong những dư địa quan trọng của Phú Thọ sau sáp nhập là khả năng tổ chức lại không gian kinh tế trên quy mô lớn hơn. Thay vì phát triển theo những không gian riêng biệt, tỉnh có điều kiện tăng cường liên kết giữa các khu vực, phát huy lợi thế bổ trợ về công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp và du lịch.

Để hiện thực hóa lợi thế này, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch tiếp tục được tăng cường. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, từng bước tăng cường kết nối, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng của tỉnh sau hợp nhất.

Hạ tầng, cùng với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng chuyển hóa lợi thế về không gian thành năng lực tăng trưởng thực tế.

Trong đó, việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và tăng cường kết nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp đang tạo thêm điều kiện để các nguồn lực được đưa nhanh hơn vào nền kinh tế.

Phát triển nhà ở xã hội cũng được Phú Thọ quan tâm, với nhiều dự án được đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn thông tin, để tiếp tục hoàn thành mục tiêu 10.000 căn nhà ở xã hội, tỉnh đang yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, đồng thời rút ngắn tối đa thời gian thẩm định quy hoạch, thiết kế, cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền. Các địa phương phối hợp rà soát, điều chỉnh quy hoạch nếu cần thiết, bảo đảm các dự án nhà ở xã hội được triển khai đúng quy hoạch và đồng bộ hạ tầng.

Song song với đó, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường được chú trọng, hướng tới yêu cầu phát triển kinh tế gắn với sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm tính bền vững.

Tạo nền tảng cho chặng đường mới

Bên cạnh những kết quả về kinh tế, quá trình ổn định tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp đang được Phú Thọ triển khai đồng bộ.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, từng bước bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền ổn định, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; các chế độ, chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại, liên kết và hợp tác phát triển tiếp tục được mở rộng.

Bà Vương Thị Bẩy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ cho biết, từ nay đến cuối năm, tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, năng lượng, lao động, giải ngân và khả năng hấp thụ vốn; đồng thời chủ động xây dựng thêm các nguồn tăng trưởng từ dịch vụ, xây dựng, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp trong nước.

Với GRDP 9 tháng tăng 10,01%, nhiệm vụ những tháng cuối năm là duy trì động lực công nghiệp, tăng tốc dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ các dự án và nâng hiệu quả sử dụng vốn, lao động, công nghệ.

Việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành sản lượng, công suất, đơn hàng, tiến độ dự án và giá trị tăng thêm của từng ngành sẽ là cơ sở để Phú Thọ phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2026.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026 đang tạo nền tảng để Phú Thọ bước vào chặng đường phát triển tiếp theo với nhiều dư địa mới. Trong đó, lợi thế về không gian, khả năng kết nối các khu vực, sức hút đầu tư cùng quá trình hoàn thiện hạ tầng và cải thiện môi trường kinh doanh được kỳ vọng sẽ tạo thành hệ động lực bổ trợ cho nhau.

Nếu tiếp tục khai thác hiệu quả các lợi thế sau sáp nhập, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng điều hành, Phú Thọ có thêm cơ sở để chuyển hóa không gian phát triển mới thành năng lực tăng trưởng. Đây cũng là tiền đề để tỉnh nâng cao sức cạnh tranh, thu hút thêm nguồn lực xã hội và tạo những động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.