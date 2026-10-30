Kinh tế Pháp suy giảm, gia tăng sức ép lên ngân sách

Một trạm xăng ở Villeneuve-d'Ascq, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bộ trưởng Tài chính Roland Lescure cảnh báo nền kinh tế nước này có thể “lao dốc” nếu chính phủ không sớm thông qua được ngân sách nhằm giảm thâm hụt.

Theo số liệu công bố ngày 30/10 của Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (Insee), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này giảm 0,1% trong 3 tháng tính đến tháng 9/2026. Trước đó, kinh tế Pháp đình trệ trong quý II, sau khi giảm 0,2% trong quý I. Như vậy, trong 3 quý liên tiếp, nền kinh tế lớn thứ hai Liên minh châu Âu (EU) hầu như không ghi nhận tăng trưởng.

Cùng với đà suy giảm kinh tế, lạm phát tại Pháp tăng 3,4% trong tháng 10, từ mức 3,1% của tháng trước, đánh dấu tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 1/2024. Theo Insee, sản lượng hàng hóa và dịch vụ trong quý III giảm 0,1%, trong khi tiêu dùng hộ gia đình tăng 0,4%. Đầu tư giảm 0,6%, còn hoạt động ngoại thương làm tăng trưởng GDP giảm 0,6 điểm phần trăm.

Bộ trưởng Lescure nhận định kinh tế Pháp "đình trệ" trong năm 2026 sau 3 quý không tăng trưởng. Ông cảnh báo, dù nền kinh tế chưa rơi vào khủng hoảng, nhưng nếu không thực hiện được kế hoạch điều chỉnh ngân sách, tình hình có thể trở nên nghiêm trọng. Các nhà phân tích cũng cho rằng số liệu tăng trưởng quý III khiến mục tiêu của chính phủ về mức tăng trưởng 0,5% trong cả năm 2026 trở nên khó đạt được. Ngay cả mức dự báo thận trọng hơn 0,4% mà Insee và Ngân hàng Trung ương Pháp đưa ra cũng không phải mục tiêu dễ dàng thực hiện trong điều kiện hiện nay.

Những lo ngại về nợ công và thâm hụt ngân sách cao đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp tăng mạnh trong những tuần gần đây. Kế hoạch ngân sách năm 2027 được công bố hồi tháng trước chưa đáp ứng kỳ vọng, làm dấy lên quan ngại chi tiêu công tiếp tục ở mức cao trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào mùa Xuân năm tới.

Chi phí sinh hoạt tăng và tình trạng bất bình đẳng nới rộng là nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình trên toàn quốc ngày 17/10 vừa qua, trong đó bạo loạn nghiêm trọng xảy ra ở nhiều nơi. Phong trào Áo vàng và các tổ chức sinh viên hiện đang kêu gọi tiếp tục biểu tình vào ngày 31/10.