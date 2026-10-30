Kinh tế Pháp sụt giảm trong quý III

Nền kinh tế Pháp đã sụt giảm trong quý III/2026, theo dữ liệu chính thức được công bố ngày 30/10.

Theo AFP, thông tin này làm gia tăng lo ngại về tình trạng tài chính công cũng như những căng thẳng chính trị ngày càng lớn tại nền kinh tế lớn thứ hai Liên minh châu Âu (EU).

Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp (INSEE) cho biết trong một tuyên bố rằng, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã giảm 0,1% trong 3 tháng tính đến hết tháng 9, sau khi chững lại trong quý II và giảm 0,2% trong quý I.

Hoàng hôn trên Khải Hoàn Môn ở Paris, Pháp. Ảnh: Delve into Europe

Các nhà phân tích nhận định, dữ liệu này sẽ khiến chính phủ Pháp gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng 0,4-0,5% cho cả năm nay, theo dự báo từ chính phủ, INSEE và Ngân hàng Trung ương Pháp.

Theo tính toán của INSEE, sản lượng hàng hóa và dịch vụ đã giảm 0,1% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, trong khi tiêu dùng hộ gia đình tăng 0,4%.

Đầu tư giảm 0,6%, và hoạt động ngoại thương cũng tác động tiêu cực đến tăng trưởng, làm sụt giảm 0,6 điểm phần trăm trong mức tăng trưởng GDP.

Những lo ngại về nợ công và thâm hụt ngân sách cao của Pháp đã khiến lợi suất trái phiếu chính phủ nước này tăng vọt trong những tuần gần đây.

Kế hoạch ngân sách năm 2027 được công bố tháng trước không đạt kỳ vọng, càng làm dấy lên lo ngại rằng chi tiêu chính phủ sẽ vẫn ở mức cao trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới.

"Chúng ta đã không ghi nhận tăng trưởng trong 3 quý liên tiếp", Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Roland Lescure phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh địa phương Franceinfo ngày 30/10. "Nếu không thực hiện được lộ trình củng cố tài khóa đã đề ra trong ngân sách, chúng ta sẽ rơi vào bế tắc nghiêm trọng".

Minh Đức (Theo RTE, Xinhua)