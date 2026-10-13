Kinh tế Pháp gần như đình trệ trong quý 3 năm nay

Quang cảnh bên ngoài trụ sở Ngân hàng Trung ương Pháp ở Paris, ngày 20/2/2024. (Ảnh: SIPA/TTXVN)

Ngân hàng trung ương Pháp ngày 12/10 giữ nguyên ước tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 năm 2026 tăng khoảng 0,1% so với quý trước đó. Hoạt động dịch vụ vừa đủ bù đắp sự suy yếu của công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và nông nghiệp.

Ước tính được xây dựng từ khảo sát khoảng 8.500 doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trong thời gian từ ngày 27/9 đến 5/10, kết hợp với các chỉ số sản xuất và dữ liệu kinh tế khác.

Báo cáo cho thấy doanh nghiệp đang chịu sức ép từ chi phí tăng trong khi sức mua tại nhiều ngành còn yếu. Giá năng lượng, nhiên liệu và kim loại tăng mạnh trong tháng 9, nhưng doanh nghiệp chỉ có thể chuyển một phần chi phí này vào giá bán, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp.

Tình hình dòng tiền xấu đi trong cả công nghiệp và dịch vụ. Các nhà hàng chịu ảnh hưởng của nhu cầu tiêu dùng thấp, trong khi nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp khác phản ánh thời gian chờ thanh toán kéo dài.

Riêng tháng 9, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng nhưng thấp hơn kỳ vọng. Công nghiệp hàng không vẫn tăng trưởng tốt; nhu cầu thiết bị điện được hỗ trợ bởi việc mở rộng các trung tâm dữ liệu.

Mức độ lo ngại của doanh nghiệp về triển vọng kinh tế gia tăng, nhất là trước diễn biến giá nhiên liệu. Một số doanh nghiệp hoãn dự án, trong khi hộ gia đình thận trọng hơn với chi tiêu.

Trong tháng 10, doanh nghiệp dự kiến sản xuất công nghiệp tăng nhanh hơn, dịch vụ tiếp tục tăng nhưng chậm lại, còn xây dựng gần như không thay đổi.

Theo Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (INSEE), GDP quý 2 không tăng so với quý trước. Số liệu GDP được tính sau khi loại trừ biến động giá và điều chỉnh yếu tố mùa vụ, số ngày làm việc. INSEE dự kiến công bố ước tính GDP đầu tiên cho quý 3 vào ngày 30/10; mức tăng 0,1% hiện là ước tính của Ngân hàng trung ương Pháp./.